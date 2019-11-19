ФОТО и ВИДЕО | Апокалиптические кадры: Сидней окутан дымом от лесных пожаров

В столице австралийского штата Новый Южный Уэльс проживает около 5 миллионов человек. С начала октября все население Сиднея и близлежащих городов страдает от крупнейших в истории страны лесных пожаров. Температура в западных районах Сиднея сегодня поднялась до 37 градусов. Количество вредных частиц в воздухе в 8 раз превышает допустимый уровень. Жителям рекомендовали не выходить на улицу.

Пока пожарным не удается потушить очаги возгорания и предотвратить дальнейшее распространения огня на другие районы Австралии. На данный момент фронт борьбы с огнем уже растянулся на рекордные 6000 километров.

Дым от пожаров видно даже из космоса. По кадрам видно, что он накрыл не только Австралию, но и Новую Зеландию, до которой 4000 километров.