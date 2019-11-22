ФОТО и ВИДЕО: Австралийский город погрузился в оранжевую мглу

Австралия страдает от экстремальной погоды. Порывистый ветер погрузил штат Виктория в оранжевую мглу, серьезно ухудшив видимость на дорогах и качество воздуха.
Во многих районах установилась сильная жара. В конце прошлой недели в штате Западная Австралия температура воздуха поднималась до 45,4°C. В штате Южная Австралия в некоторых местах были обновлены рекорды, а максимальное значение (46,6°C) было зафиксировано в Налларборе. 21 ноября волна тепла докатилась до штата Виктория, здесь нагрелось до 43,6°C, сообщает Stormnews со ссылкой на австралийскую вещательную корпорацию ABC.
При этом очень низкая влажность воздуха и сильный ветер привели к катастрофической пожароопасности. 20 ноября в Южной Австралии боролись с 45 возгораниями. Самая сложная ситуация была у города Йорктаун на полуострове Йорк, которому угрожал пожар площадью 4 тысячи га. Сгорело по меньшей мере 11 домов, несколько человек получили ранения.
В штате Виктория полыхают 60 пожаров. Огонь угрожал населенным пунктам Страталлан, в котором сгорело как минимум два здания, и Монбалку — пригороду Мельбурна.
Тяжелой остается ситуация и в восточной части страны. По данным на конец прошлой недели, в одном только штате Новый Южный Уэльс с сентября пожары уничтожили растительность на площади более 1650000 га — это больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Сгорело уже 476 домов и 577 хозяйственных построек. За весь предыдущий сезон огонь разрушил лишь 37 домов.
Самый опасный период начался в этом штате 8 ноября. Из-за сильного ветра и сухой погоды природными пожарами уничтожено 367 домов, погибли четыре человека, десятки жителей получили ранения. Также серьезно пострадала фауна региона. Число погибших от огня коал оценивается в несколько сотен, многие зверьки получили тяжелые ожоги.
Кроме того, города штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд затянуло дымом. Так, 15 ноября качество воздуха в городе Порт-Маккуори было худшим в мире.
В штате Виктория 21 ноября также бушует сильный ветер, порывы которого достигают 130 км/ч. В результате оказались повреждены крыши домов и линии электропередачи. Без света остались 89 тысяч зданий.
По нескольким районам штата прокатились пыльные бури. А город Милдьюра горячий порывистый ветер погрузил в оранжевую мглу, серьезно ухудшив видимость на дорогах и качество воздуха. Этот населенный пункт из-за засухи в последние месяцы регулярно страдает от пыли.
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