ФОТО и ВИДЕО: Австралийский город погрузился в оранжевую мглу

Во многих районах установилась сильная жара. В конце прошлой недели в штате Западная Австралия температура воздуха поднималась до 45,4°C. В штате Южная Австралия в некоторых местах были обновлены рекорды, а максимальное значение (46,6°C) было зафиксировано в Налларборе. 21 ноября волна тепла докатилась до штата Виктория, здесь нагрелось до 43,6°C, сообщает Stormnews со ссылкой на австралийскую вещательную корпорацию ABC.

Australia: Mildura • One hour ago • Nov 21 2019 • 📷 via Louise Page pic.twitter.com/8e6Vm6mg7f — redball (@redball2) 21 ноября 2019 г.

При этом очень низкая влажность воздуха и сильный ветер привели к катастрофической пожароопасности. 20 ноября в Южной Австралии боролись с 45 возгораниями. Самая сложная ситуация была у города Йорктаун на полуострове Йорк, которому угрожал пожар площадью 4 тысячи га. Сгорело по меньшей мере 11 домов, несколько человек получили ранения.

В штате Виктория полыхают 60 пожаров. Огонь угрожал населенным пунктам Страталлан, в котором сгорело как минимум два здания, и Монбалку — пригороду Мельбурна.