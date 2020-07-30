30.07.2020, 12:30

ФОТО и ВИДЕО | Будущего нет? Уральский художник сжег гигантскую надпись “Future”


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Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя опубликовал в соцсетях свою новую работу. На одном из пустырей близ города он выложил из гигантских букв слово “Future” (“Будущее”) и поджег инсталляцию на фоне заходящего солнца. В процессе горения буквы развалились.

“Огонь должен жечь”, - написал автор в подписи к посту в Инстаграм. Тимофей Радя поблагодарил всех за помощь с его новой работой — в том числе тех, “кто мог бы помешать, но не успел”.

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