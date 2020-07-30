30.07.2020, 12:30
ФОТО и ВИДЕО | Будущего нет? Уральский художник сжег гигантскую надпись “Future”
Художник из Екатеринбурга Тимофей Радя опубликовал в соцсетях свою новую работу. На одном из пустырей близ города он выложил из гигантских букв слово “Future” (“Будущее”) и поджег инсталляцию на фоне заходящего солнца. В процессе горения буквы развалились.
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