ФОТО и ВИДЕО: Чайки в двигателе. Самолет с загоревшимся двигателем экстренно сел в Подмосковье на кукурузном поле

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Самолёт А321 приземлился в открытом поле в Раменском районе Подмосковья после отказа оборудования. pic.twitter.com/nP3MHYzxV8 — baza (@bazabazon) August 15, 2019

Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f — романтика окраин (@artemiyplk) 15 August 2019