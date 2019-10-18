ФОТО и ВИДЕО | Фабрика изобретений, где история становится реальностью. Смотрите, какой потрясающий музей открылся в Таллинне

Культурно-развлекательный центр PROTO познакомит с миром фантазий людей от середины XIX до начала XX века. Этот музей станет уникальным развлекательно-познавательным центром не только для Эстонии, но и для всей Европы, так как подобные музейные комплексы находятся только в Дубае и Нью-Йорке.

Площадь музейного комплекса 3500 м2. Самой главной особенностью музея является зал интерактивных экспонатов, которые позволят посетителям совершить кругосветное путешествие и ознакомиться с различными научными открытиями.

“Нашей задачей было оживить это старинное здание, сделать из него фантастический центр, где прошлое встретится с настоящим, а посетители заинтересуются наукой и технологиями. Виртуальная реальность перенесет вас в мир фантазий изобретателей со всего мира. Это отличная возможность понять задумку многих научных открытий”, — рассказал Андрус Кыресаар, один из авторов будущей экспозиции.