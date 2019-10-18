18.10.2019, 15:34
ФОТО и ВИДЕО | Фабрика изобретений, где история становится реальностью. Смотрите, какой потрясающий музей открылся в Таллинне
Вы когда-нибудь задумывались, как был изобретен воздушный шар? Или как придумали подводную лодку? Как сделали так, чтоб она покоряла глубины морей и океанов? А что насчет первой машины с паровым двигателем? Потерпите немного и вы все узнаете — сегодня в Таллинне торжественно открывается музей PROTO - фабрика изобретений, в которой история становится реальностью.
Культурно-развлекательный центр PROTO познакомит с миром фантазий людей от середины XIX до начала XX века. Этот музей станет уникальным развлекательно-познавательным центром не только для Эстонии, но и для всей Европы, так как подобные музейные комплексы находятся только в Дубае и Нью-Йорке.
Площадь музейного комплекса 3500 м2. Самой главной особенностью музея является зал интерактивных экспонатов, которые позволят посетителям совершить кругосветное путешествие и ознакомиться с различными научными открытиями.
“Нашей задачей было оживить это старинное здание, сделать из него фантастический центр, где прошлое встретится с настоящим, а посетители заинтересуются наукой и технологиями. Виртуальная реальность перенесет вас в мир фантазий изобретателей со всего мира. Это отличная возможность понять задумку многих научных открытий”, — рассказал Андрус Кыресаар, один из авторов будущей экспозиции.
В музее вы сможете примерить специальные очки виртуальной реальности, через которые переместитесь в мир изобретений прошлого. Например, можно будет взлететь на самом настоящем воздушном шаре, который будет установлен в главном помещении будущего музея. И это не просто макет воздушного шара. Вы сможете совершить потрясающее путешествие, чтобы узнать, а какого это летать на таком изобретении: с помощью очков виртуальной реальности, забравшись в корзину, вы полетите высоко в небо, вам будет дуть в лицо сильный ветер, под вами будут проплывать облака, видны будут поля и города. Разве не чудо?
Кроме того, в музее PROTO будут работать учебные классы, конференц-центр, кафе и сувенирный магазин.
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