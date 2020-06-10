ФОТО и ВИДЕО | Идея на выходные: старинный монастырь Падизе — захватывающая история, привидения и вино из крапивы

Если вы еще не решили, чем заняться на выходных, а хочется новых эмоций и впечатлений, то отличным вариантом будет поездка в Падизе, где находится старинный монастырь, овеянный легендами и преданиями.
В начале мая этого года после масштабных реставрационных работ для посетителей вновь был открыт музей старинного монастыря Падизе.
Первые монахи цистерцианского ордена пришли в Падизе из Риги еще в начале XIII века, когда получили здесь небольшой надел земли за помощь в крещении местного населения. В 1305 году было начато строительство укрепленной обители, которую с перерывами строили аж целых 200 лет. Расцвет монастыря приходится на начало XV века, когда монастырь приобрел земли на юге Финляндии в дополнение к своим обширным местным владениям. Из-за принятого обета не употреблять мяса монахи-цистерцианцы большое внимание уделяли разведению рыбы в прудах и садоводству, поэтому территория Падизе отличалась особой красотой.
Монастырь не раз становился свидетелем драматических событий. Так, во время Юрьевой ночи в 1343 году восставшие эстонцы устроили здесь кровавую резню, и, если верить Ливонской хронике, "делали то, о чем позорно даже говорить". В тот страшный период было убито 28 монахов, а сам монастырь был сожжен.
Во время Ливонской войны в 1576 году монастырь был захвачен войсками Ивана Грозного, став ближайшей к Таллинну русской крепостью. Но через четыре года, узнав, что у русских войск в Падизе закончились припасы еды, шведы предприняли осаду, длившуюся 13 недель. Голод был такой страшный, что когда шведские войска пошли на штурм и приставили к стенам монастыря лестницы, русские солдаты сами помогали их закрепить и первыми воспользовались лестницами, чтобы покинуть крепость.
Говорят, что со времен Ливонской войны в монастыре обитает дух последнего настоятеля. Согласно легенде, он не покидает стен древней обители, иногда пугая местных жителей и туристов.
В XVI веке шведский король Густав II подарил здание монастыря и прилегающие земли рижскому дворянину Томасу Рамму. Монастырь был частично перестроен в усадьбу и пребывал в этом качестве до сильного пожара в 1776 году. После пожара хозяева построили новую усадьбу, при строительстве которой использовались камни монастырских стен.
В наши дни Падизе славится единственным сохранившимся в Северной Европе цистерцианским монастырем. Конечно, “сохранившийся“ — довольно условное обозначение по сравнению с былым величием этого монастырского комплекса. Так, например, до нашего времени не дошли мощные оборонительные стены, окружавшие когда-то монастырь, и теперь можно только представлять, как это было в Средневековье. Однако сам монастырь, с точки зрения историков и искусствоведов, действительно довольно хорошо сохранился, и сегодня каждый желающий может пройтись по внутреннему дворику, осмотреть сводчатые подвалы, крипту и даже подняться на башню. При посещении монастыря советуем подобрать соответствующую обувь, так как ходить придется по песку и каменным плитам. Поднявшись на башню, вас ждет изумительный вид на весь монастырский комплекс и окрестности.
Вино из крапивы и оригинальные сувениры
Когда подъезжаешь к Падизе, сразу понимаешь, какая масштабная работа по созданию единого музейного комплекса здесь была проведена. Дороги в порядке, всюду установлены указатели и красиво оформленные информационные стенды, работают кафе и магазин.
В модернизированном здании есть информационный центр, монастырская библиотека и магазин, где можно приобрести кофе, чай, закуски или сувениры. Вероятно, ассортимент еще будет расширяться, но уже сейчас здесь можно купить домашний сидр или медовуху, свечи, мед, ячменные хлебцы и довольно необычное вино из крапивы. Очень оригинальный выбор сувенирной продукции для этого места! Информацию о монастыре, его истории и легендах можно прочитать на специальных стендах. В бывшей церкви монастыря устроен концертный зал, где будут проходить всевозможные мероприятия.
Поскольку места общественного питания откроются в Падизе только в середине лета, то сейчас перекусить можно лишь в небольшом кафе, расположенном в здании бывшей усадебной конюшни. Но кафе это — настоящая жемчужина, которую нельзя пропустить! Здесь не только создана уютная домашняя обстановка, но предлагают интересные и вкусные блюда, приготовленные по старинным эстонским рецептам: суп из салаки, домашние пельмени, тушеные говяжьи щеки, крем-брюле из пива, невероятно вкусная выпечка и домашний лимонад. Поэтому, отправляясь в Падизе, советуем непременно заглянуть в это место и, например, начать экскурсионный день с чашки ароматного кофе и свежей булочкой с кардамоном или подкрепиться после обеда.
В Падизе можно провести целый день. Здесь проложены интересные маршруты по тропам здоровья, где можно не только отдохнуть на лоне природы, но и увидеть интересные достопримечательности. А если есть желание остаться в Падизе на несколько дней, то переночевать можно в небольшой гостинице, расположенной в особняке XVIII века близ живописного пруда.
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