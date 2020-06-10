ФОТО и ВИДЕО | Идея на выходные: старинный монастырь Падизе — захватывающая история, привидения и вино из крапивы

В начале мая этого года после масштабных реставрационных работ для посетителей вновь был открыт музей старинного монастыря Падизе.

Первые монахи цистерцианского ордена пришли в Падизе из Риги еще в начале XIII века, когда получили здесь небольшой надел земли за помощь в крещении местного населения. В 1305 году было начато строительство укрепленной обители, которую с перерывами строили аж целых 200 лет. Расцвет монастыря приходится на начало XV века, когда монастырь приобрел земли на юге Финляндии в дополнение к своим обширным местным владениям. Из-за принятого обета не употреблять мяса монахи-цистерцианцы большое внимание уделяли разведению рыбы в прудах и садоводству, поэтому территория Падизе отличалась особой красотой.

Монастырь не раз становился свидетелем драматических событий. Так, во время Юрьевой ночи в 1343 году восставшие эстонцы устроили здесь кровавую резню, и, если верить Ливонской хронике, "делали то, о чем позорно даже говорить". В тот страшный период было убито 28 монахов, а сам монастырь был сожжен.