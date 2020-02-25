ФОТО и ВИДЕО | На Канарских островах бушует небывалая песчаная буря из Сахары

Популярные среди туристов Канарские острова накрыла мощная песчаная буря из Сахары, вызвавшая массовые пожары. В результате разыгравшейся стихии было задержано большое количество рейсов на Тенерифе и на Гранд-Канарии.
Песчаная буря — опасное природное явление, когда ветра поднимают большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв. На Канарских островах песчаные бури, прозванные местными жителями “калима”, случаются довольно часто — сильные ветра приносят пыль и песок из соседней Сахары. Продолжительности таких бурь бывает разная — как от нескольких часов, так и до нескольких недель. Но разыгравшаяся пару дней назад стихия была настолько сильной, что вызвала массовые пожары и хаос в местных аэропортах.
Канарские острова очень популярны среди жителей Эстонии, особенно в осенне-зимний период. Находящийся сейчас на Тенерифе один из наших туристов отметил, что на протяжении двух дней в аэропортах Канарских островов был хаос — из-за бури были отменены или задержаны десятки рейсов. Несмотря на то, что авиасообщение отменили, сами здания аэропортов были открыты — многочисленные туристы, ожидающие своего рейса, оказались в настоящей ловушке.
Еще один турист из Эстонии прислал фотографии, на которых видно, что полки магазинов в аэропортах пусты. Из напитков в магазине осталось лишь несколько бутылок воды и энергетический напиток. Людей в аэропортах скопилось так много, что практически не найти свободного места. Все ждут и надеются скоро улететь домой.
Райский остров Тенерифе окрасился в оранжевый цвет. Туристы из разных стран публикуют в социальных сетях фотографии этого явления и сравнивают знаменитый остров с Марсом.
Местные власти советуют жителям и гостям островов оставаться дома или в гостиничных номерах, закрывать окна и избегать поездок, так как мелкая песчаная пыль, забиваясь в легочные пути, очень опасна для человека.
Помимо песчаной бури, сильные ветра привели к быстрому распространению пожаров. Так, например, на севере Тенерифе, в городе Санта-Урсула, жители были вынуждены покинуть свои дома в крайне быстрые сроки из-за распространяющегося пожара. Огонь очень быстро захватил большие территории острова — полыхали как сельскохозяйственные плантации, так и пальмы, растущие у домов и по обочинам дорог.
С пожаром приходится бороться и на Гранд-Канарии. Сухая погода и сильный ветер способствуют и здесь быстрому распространению огня. Жители предупреждены о возможной эвакуации, если огонь приблизится слишком близко к населенным пунктам.
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