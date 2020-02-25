25.02.2020, 09:00

ФОТО и ВИДЕО | На Канарских островах бушует небывалая песчаная буря из Сахары


EST
Liivatorm on Tenerife kui Marsiks muutnud.
Liivatorm on Tenerife kui Marsiks muutnud. Delfi lugeja

Популярные среди туристов Канарские острова накрыла мощная песчаная буря из Сахары, вызвавшая массовые пожары. В результате разыгравшейся стихии было задержано большое количество рейсов на Тенерифе и на Гранд-Канарии.

Песчаная буря — опасное природное явление, когда ветра поднимают большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв. На Канарских островах песчаные бури, прозванные местными жителями “калима”, случаются довольно часто — сильные ветра приносят пыль и песок из соседней Сахары. Продолжительности таких бурь бывает разная — как от нескольких часов, так и до нескольких недель. Но разыгравшаяся пару дней назад стихия была настолько сильной, что вызвала массовые пожары и хаос в местных аэропортах.

Канарские острова очень популярны среди жителей Эстонии, особенно в осенне-зимний период. Находящийся сейчас на Тенерифе один из наших туристов отметил, что на протяжении двух дней в аэропортах Канарских островов был хаос — из-за бури были отменены или задержаны десятки рейсов. Несмотря на то, что авиасообщение отменили, сами здания аэропортов были открыты — многочисленные туристы, ожидающие своего рейса, оказались в настоящей ловушке.

Еще один турист из Эстонии прислал фотографии, на которых видно, что полки магазинов в аэропортах пусты. Из напитков в магазине осталось лишь несколько бутылок воды и энергетический напиток. Людей в аэропортах скопилось так много, что практически не найти свободного места. Все ждут и надеются скоро улететь домой.

Delfi lugeja
Delfi lugeja

Райский остров Тенерифе окрасился в оранжевый цвет. Туристы из разных стран публикуют в социальных сетях фотографии этого явления и сравнивают знаменитый остров с Марсом.

Torm Tenerifel 23.02.2020 Foto: Delfi lugeja

Местные власти советуют жителям и гостям островов оставаться дома или в гостиничных номерах, закрывать окна и избегать поездок, так как мелкая песчаная пыль, забиваясь в легочные пути, очень опасна для человека.

Torm Tenerifel 23.02.2020 Foto: Delfi lugeja

Помимо песчаной бури, сильные ветра привели к быстрому распространению пожаров. Так, например, на севере Тенерифе, в городе Санта-Урсула, жители были вынуждены покинуть свои дома в крайне быстрые сроки из-за распространяющегося пожара. Огонь очень быстро захватил большие территории острова — полыхали как сельскохозяйственные плантации, так и пальмы, растущие у домов и по обочинам дорог.

С пожаром приходится бороться и на Гранд-Канарии. Сухая погода и сильный ветер способствуют и здесь быстрому распространению огня. Жители предупреждены о возможной эвакуации, если огонь приблизится слишком близко к населенным пунктам.

Читайте также: