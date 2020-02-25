ФОТО и ВИДЕО | На Канарских островах бушует небывалая песчаная буря из Сахары

Еще один турист из Эстонии прислал фотографии, на которых видно, что полки магазинов в аэропортах пусты. Из напитков в магазине осталось лишь несколько бутылок воды и энергетический напиток. Людей в аэропортах скопилось так много, что практически не найти свободного места. Все ждут и надеются скоро улететь домой.

Delfi lugeja

Delfi lugeja

Райский остров Тенерифе окрасился в оранжевый цвет. Туристы из разных стран публикуют в социальных сетях фотографии этого явления и сравнивают знаменитый остров с Марсом.

Torm Tenerifel 23.02.2020 Foto: Delfi lugeja

Местные власти советуют жителям и гостям островов оставаться дома или в гостиничных номерах, закрывать окна и избегать поездок, так как мелкая песчаная пыль, забиваясь в легочные пути, очень опасна для человека.

Torm Tenerifel 23.02.2020 Foto: Delfi lugeja

Помимо песчаной бури, сильные ветра привели к быстрому распространению пожаров. Так, например, на севере Тенерифе, в городе Санта-Урсула, жители были вынуждены покинуть свои дома в крайне быстрые сроки из-за распространяющегося пожара. Огонь очень быстро захватил большие территории острова — полыхали как сельскохозяйственные плантации, так и пальмы, растущие у домов и по обочинам дорог.