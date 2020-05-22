ФОТО и ВИДЕО | НЕ ПРОПУСТИТЕ! Самый большой праздник этого лета пройдет у Чудского озера

Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ ПРЕСС-РЕЛИЗ

Также и в этом году будет открыт водный отрезок Улицы Кухни Причудья, где в ресторанах на воде можно отведать приготовленную здесь пищу, скользя по речной глади Эмайыги.

Поп-ап рестораны открыты 22 августа в 11-21 и 23 августа в 11-17.

Вот как это было в прошлом году:

Улицу Кухни Причудья устраивает Некоммерческое Объединение “Общинная кухня Причудья” совместно с членами сети сотрудничества “Кухня Причудья”. Кроме этого замечательного мероприятия конца августа, устроители проведут в июле крупнейший и популярнейший фестиваль всего Причудья — Фестиваль Ряпушки.

Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ ПРЕСС-РЕЛИЗ

В этом году Фестиваль Ряпушки состоится 18 июля в 10-17. На фестивале будет обеспечена безопасная дистанция участников — торговые точки, мастер-классы и прочие мероприятия будут разбросаны на большой площади вдоль рядной деревни Касепяэ в Йыгевамаа. Фестиваль Ряпушки непременно станет замечательным и долгожданным праздником, участвовать в котором нужно всей семьей, ведь лакомые блюда причудской кухни понравятся как маленьким, так и большим членам семьи!