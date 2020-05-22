ФОТО и ВИДЕО | НЕ ПРОПУСТИТЕ! Самый большой праздник этого лета пройдет у Чудского озера

Причудский народ приглашает всех гурманов Эстонии насладиться лучшими блюдами на фестивале “III Улица Кухни Причудья 175 км”. 22-23 августа откроются поп-ап рестораны, предлагающие блюда причудской кухни.
Все эти рестораны под открытым небом расположатся на 175-километровой трассе вдоль берега Чудского озера, что поможет избежать большого скопления народа и не подвергать здоровье людей опасности. Гостям фестиваля будет предложено все самое наилучшее, что только возможно приготовить из местных продуктов, как традиционные блюда причудской кухни, так и блюда с современным акцентом.
Нынешняя Улица Кухни Причудья пройдет в третий раз, все предыдущие фестивали стали мегапопулярными мероприятиями для проведения выходных всей семьей. Конец августа в Причудье — самое изобильное время, когда поспевают все дары садов и огородов, леса полны грибов, ягод и дичи, а озера — рыбы, и все это необыкновенно спелое, свежее, сочное, ароматное! Сплошная радость из всего этого готовить еду и угощать других! Поэтому вдоль дороги будут также открыты торговые точки, где все желающие смогут купить местные продукты. Причудье — богатейшая кладовая Эстонии!
Также и в этом году будет открыт водный отрезок Улицы Кухни Причудья, где в ресторанах на воде можно отведать приготовленную здесь пищу, скользя по речной глади Эмайыги.
Поп-ап рестораны открыты 22 августа в 11-21 и 23 августа в 11-17.
Вот как это было в прошлом году:
Улицу Кухни Причудья устраивает Некоммерческое Объединение “Общинная кухня Причудья” совместно с членами сети сотрудничества “Кухня Причудья”. Кроме этого замечательного мероприятия конца августа, устроители проведут в июле крупнейший и популярнейший фестиваль всего Причудья — Фестиваль Ряпушки.
В этом году Фестиваль Ряпушки состоится 18 июля в 10-17. На фестивале будет обеспечена безопасная дистанция участников — торговые точки, мастер-классы и прочие мероприятия будут разбросаны на большой площади вдоль рядной деревни Касепяэ в Йыгевамаа. Фестиваль Ряпушки непременно станет замечательным и долгожданным праздником, участвовать в котором нужно всей семьей, ведь лакомые блюда причудской кухни понравятся как маленьким, так и большим членам семьи!
Приезжайте, чтобы порадовать себя чудесными вкусами Причудья этим летом!
Алексей Эрк поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые