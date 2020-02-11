11.02.2020, 09:00

ФОТО и ВИДЕО | Последствия урагана "Киара" глазами европейцев


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ФОТО и ВИДЕО | Последствия урагана "Киара" глазами европейцев
Scanpix, imago images/Priller&Maug By-line:JanisMEYER/Priller&MAUG via www.imago-images.de

В выходные в Европу с Северной Атлантики пришел мощный ураган: в Британии его называют "Киара" (Ciara), в Германии — "Забине" (Sabine). В субботу он накрыл Великобританию, а с полудня воскресенья продвинулся к странам Бенилюкса, Скандинавии и Балтии. Из-за дождя и сильного ветра у европейцев возникли проблемы со связью и транспортом. Многие жители остались без света.

Ураган пришел в Европу с юго-восточного побережья США. В некоторых странах скорость ветра, по данным синоптиков, превышала 140 км/ч. Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

В выходные в странах северо-западной части Европы начали массово отменять авиарейсы. В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта и массовым отключениям света. Сильный ветер доставил жителям проблемы со связью и телевещанием, из-за дождей мелкие речки вышли из берегов и образовали мини-наводнения. Вырванные с корнем деревья перекрыли дороги, некоторые жильцы остались без крыши над головой.

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Ураган "Киара" бушевал и на материковой части Европе: шквальный ветер и проливные дожди обрушились также на Францию, Бельгию и Нидерланды, Германию, Швецию и Норвегию. Во многих странах авиакомпании из-за опасных порывов ветра отменили свои международные и внутренние рейсы. Многие поезда ходили с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев. Движение межгородских автобусов и поездов было затруднено по всей Европе. Паромные сообщения через Ла-Манш оказались парализованными. Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England опубликовала в Twitter фото падающего от ветра грузовика.

Самолет British Airways установил рекорд скорости для трансатлантического перелета: рейс из Нью-Йорка в Лондон занял 4 часа 57 минут, почти на полтора часа быстрее расписания, благодаря попутному штормовому ветру. Максимальную скорость — 825 миль в час (1327 км/ч) самолет развил у побережья канадского Ньюфаундленда.

Официальный представитель British Airways, комментируя случившееся, заявил, что компания всегда считает приоритетом безопасность, а не рекорды скорости, но в данном случае подготовка пилотов позволила им доставить клиентов в пункт назначения с серьезным запасом по времени.

Пассажирам, летевшим в обратном направлении, повезло меньше. Их полет растянулся до 7,5 часов, а в конечном пункте назначения людей ждала жесткая посадка.

Немецкая метеослужба накануне, 9 февраля выпустила почти максимальное предупреждение о штормовой опасности для большей части Германии. Местные власти отменили ряд культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Немецкий футбольный союз, в частности, перенес на неопределенный срок намеченный на воскресенье матч между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном". В понедельник в ряде федеральных земель закрылись школы и детские сады. Накануне ливень затопил дороги, а шквалистые порывы ветра буквально сбивали людей с ног.

Ураган затронул также Скандинавию. На южном побережье Швеции скорость южного и юго-западного ветра достигала 22 м/с, с порывами до 28 м/с. В Дании порывы ветра достигали 33 м/с, а высота волн у побережья — шести метров.

Бушующая по всей Европе буря достигла Балтийского моря к вечеру 9 февраля. В ночь на понедельник в Балтийском море порывы ветра достигали 34 метров в секунду.

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