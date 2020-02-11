ФОТО и ВИДЕО | Последствия урагана "Киара" глазами европейцев

Ураган пришел в Европу с юго-восточного побережья США. В некоторых странах скорость ветра, по данным синоптиков, превышала 140 км/ч. Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

В выходные в странах северо-западной части Европы начали массово отменять авиарейсы. В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта и массовым отключениям света. Сильный ветер доставил жителям проблемы со связью и телевещанием, из-за дождей мелкие речки вышли из берегов и образовали мини-наводнения. Вырванные с корнем деревья перекрыли дороги, некоторые жильцы остались без крыши над головой.

Ураган "Киара" бушевал и на материковой части Европе: шквальный ветер и проливные дожди обрушились также на Францию, Бельгию и Нидерланды, Германию, Швецию и Норвегию. Во многих странах авиакомпании из-за опасных порывов ветра отменили свои международные и внутренние рейсы. Многие поезда ходили с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев. Движение межгородских автобусов и поездов было затруднено по всей Европе. Паромные сообщения через Ла-Манш оказались парализованными. Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England опубликовала в Twitter фото падающего от ветра грузовика.