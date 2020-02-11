ФОТО и ВИДЕО | Последствия урагана "Киара" глазами европейцев

Самолет British Airways установил рекорд скорости для трансатлантического перелета: рейс из Нью-Йорка в Лондон занял 4 часа 57 минут, почти на полтора часа быстрее расписания, благодаря попутному штормовому ветру. Максимальную скорость — 825 миль в час (1327 км/ч) самолет развил у побережья канадского Ньюфаундленда.
Официальный представитель British Airways, комментируя случившееся, заявил, что компания всегда считает приоритетом безопасность, а не рекорды скорости, но в данном случае подготовка пилотов позволила им доставить клиентов в пункт назначения с серьезным запасом по времени.
Пассажирам, летевшим в обратном направлении, повезло меньше. Их полет растянулся до 7,5 часов, а в конечном пункте назначения людей ждала жесткая посадка.
Немецкая метеослужба накануне, 9 февраля выпустила почти максимальное предупреждение о штормовой опасности для большей части Германии. Местные власти отменили ряд культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Немецкий футбольный союз, в частности, перенес на неопределенный срок намеченный на воскресенье матч между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном". В понедельник в ряде федеральных земель закрылись школы и детские сады. Накануне ливень затопил дороги, а шквалистые порывы ветра буквально сбивали людей с ног.
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