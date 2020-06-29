ФОТО и ВИДЕО | Праздник "Алые паруса-2020" в Санкт-Петербурге прошел без выпускников и зрителей(1)
Зрелищное шоу в этом году из-за пандемии поменяло привычный формат.
Зрелищное шоу в этом году из-за пандемии поменяло привычный формат.
Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса", ставший в этом году финальным мероприятием Всероссийского выпускного вечера, прошел в Петербурге в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных Невы, сообщает ТАСС.
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традицию прервали, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Выпускной в этом году провели без зрителей для обеспечения эпидемической безопасности жителей города.
В этом году сценарий представления посвятили творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса", в честь 140-летия со дня его рождения.
Необычным на этот раз был и маршрут брига "Россия" под алыми парусами: он впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Бриг появился на фоне красочного пиротехнического шоу и ярких фейерверков. В это же время на специально сконструированной сцене шел концерт известных российских исполнителей.
"Конструкция сцены своими очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам. Элементы морского декора - перламутровые раковины - добавляют романтики. Завершают композицию алые паруса, венчающие самую верхнюю точку сцены", - отметили организаторы праздника.
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