ФОТО и ВИДЕО | Праздник "Алые паруса-2020" в Санкт-Петербурге прошел без выпускников и зрителей

Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса", ставший в этом году финальным мероприятием Всероссийского выпускного вечера, прошел в Петербурге в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных Невы, сообщает ТАСС.

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традицию прервали, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Выпускной в этом году провели без зрителей для обеспечения эпидемической безопасности жителей города.

В этом году сценарий представления посвятили творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса", в честь 140-летия со дня его рождения.

Необычным на этот раз был и маршрут брига "Россия" под алыми парусами: он впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Бриг появился на фоне красочного пиротехнического шоу и ярких фейерверков. В это же время на специально сконструированной сцене шел концерт известных российских исполнителей.