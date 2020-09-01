01.09.2020, 17:46

ФОТО и ВИДЕО | С сегодняшнего дня в аэропорту Таллинна можно сдать тест на коронавирус. Смотрите, как это происходит


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Начиная с 1 сентября в аэропорту или в зонах прибытия терминалов A и D Таллиннского порта можно пройти тест на коронавирус, чтобы сократить период нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.

Журналист Delfi побывал в Таллиннском аэропорту, чтобы посмотреть, как проходит процедура взятия анализов на тест по коронавирусу.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения COVID-19 обязательную самоизоляцию можно заменить тестом на коронавирус.

Странами повышенного риска считаются те государства, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или более случаев заражения коронавирусом. Так, с понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию (или тест с 01.09.2020) должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

О правилах прохождения теста на коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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