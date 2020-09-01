ФОТО и ВИДЕО | С сегодняшнего дня в аэропорту Таллинна можно сдать тест на коронавирус. Смотрите, как это происходит
Начиная с 1 сентября в аэропорту или в зонах прибытия терминалов A и D Таллиннского порта можно пройти тест на коронавирус, чтобы сократить период нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.
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