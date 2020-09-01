ФОТО и ВИДЕО | С сегодняшнего дня в аэропорту Таллинна можно сдать тест на коронавирус. Смотрите, как это происходит

Журналист Delfi побывал в Таллиннском аэропорту, чтобы посмотреть, как проходит процедура взятия анализов на тест по коронавирусу.

С 1 сентября при въезде в Эстонию из стран с высоким риском заражения COVID-19 обязательную самоизоляцию можно заменить тестом на коронавирус.

Странами повышенного риска считаются те государства, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или более случаев заражения коронавирусом. Так, с понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию (или тест с 01.09.2020) должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.