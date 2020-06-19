ФОТО и ВИДЕО | Самая необычная выставка Эстонии, увидеть которую могут лишь самые смелые

Когда мы подъехали к карьеру Румму, была тихая и солнечная погода. По словам нашего инструктора Даниэля, место здесь необычное во всех смыслах этого слова - какая-то своя вселенная, где даже погода отличается. Например, в Кейла может идти проливной дождь и дуть шквалистый ветер, а над карьером Румму будет жарко и солнечно.

А теперь здесь еще и открылась самая невероятная выставка в нашей стране.



За последние несколько лет карьер Румму стал излюбленным местом отдыха многих жителей Таллинна и окрестностей. Карьер, словно магнит, притягивает дайверов, SUP-серфингистов, любителей походов на каноэ и плотах. Что уж говорить о желающих посмотреть уникальный подводный музей.

26 июня эстонские художники по стеклу и фридайверы Маарья Мяэметс и Райт Лыхмус открывают здесь уникальную для нашей страны выставку “Под водой на Луне”. Во время обучения в Эстонской Академии художеств молодые люди познакомились с завораживающим подводным миром карьера Румму и решили создать здесь что-то особенное. Райт Лыхмус не скрывает, что, работая над проектом, они получили возможность получше изучить это место.