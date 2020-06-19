Фотограф и журналист Eesti Päevaleht погрузились на дно карьера Румму, чтобы увидеть самую необычную выставку Эстонии.
ФОТО и ВИДЕО | Самая необычная выставка Эстонии, увидеть которую могут лишь самые смелые
Когда мы подъехали к карьеру Румму, была тихая и солнечная погода. По словам нашего инструктора Даниэля, место здесь необычное во всех смыслах этого слова - какая-то своя вселенная, где даже погода отличается. Например, в Кейла может идти проливной дождь и дуть шквалистый ветер, а над карьером Румму будет жарко и солнечно.
А теперь здесь еще и открылась самая невероятная выставка в нашей стране.
За последние несколько лет карьер Румму стал излюбленным местом отдыха многих жителей Таллинна и окрестностей. Карьер, словно магнит, притягивает дайверов, SUP-серфингистов, любителей походов на каноэ и плотах. Что уж говорить о желающих посмотреть уникальный подводный музей.
26 июня эстонские художники по стеклу и фридайверы Маарья Мяэметс и Райт Лыхмус открывают здесь уникальную для нашей страны выставку “Под водой на Луне”. Во время обучения в Эстонской Академии художеств молодые люди познакомились с завораживающим подводным миром карьера Румму и решили создать здесь что-то особенное. Райт Лыхмус не скрывает, что, работая над проектом, они получили возможность получше изучить это место.
Мы приехали сюда, чтобы одними из первых увидеть эту оригинальную выставку, которая откроется в конце июня. Для этого нам надо погрузиться на дно карьера. Для Рауно это проще простого — он много лет занимается дайвингом, ему не страшно погружаться на несколько метров, поэтому он больше волнуется за качество подводных фотографий. Я же погружаюсь впервые и очень переживаю, как буду дышать на дне карьера и что сделать, чтобы не наглотаться воды.
Нам проводят инструктаж, надеваю гидрокостюм, маску и ласты. Через несколько секунд я уже в воде. Чем глубже погружаюсь, тем больше начинаю различать объекты, расположенные в карьере. Стеклянные предметы, плавающие в воде, отражают проникающий свет. Время от времени перед глазами появляется наш гид и один из авторов выставки Райт (Маарья в это время проводит семинар на Муху). Спокойное и медленное дыхание, неспешные движения создают медитативную среду. Это первая остановка во время нашей экскурсии.
Маарья и Райт уже делали подводные выставки. В 2017 году Маарья Мяэметр представила на международном студенческом конкурсе, организованном Bild-Werk Frauenau в Германии, свою художественную идею “Подводная любовь” (“Underwater Love”). И выиграла! После этого она решила продолжать работать в этой же сфере, совмещая творчество с занятиями дайвингом.
К выбору места для новой выставки молодые люди подошли очень ответственно. “Нам очень нравилось название “На Луне”. Но оно подразумевало, что для большинства место должно быть недоступно. Вот и пришла мысль, что под воду все погрузиться точно не смогут или не захотят. Стали искать. И нашли карьер Румму. Нам он как раз и подходил”, — рассказывает Райт. Хотя частично экспонаты выставки, плавающие в карьере, все же можно разглядеть и с поверхности воды - например, во время занятий греблей или SUP-серфингом. Или погрузиться под воду.
„Спутники — следующая точка нашей выставки, рассказывающая о долгом путешествии и прибытии”, — описывает Райт. Я проплываю между плавающими спутниками, осматривая необычные экспонаты.
Авторы выставки увлекаются фридайвингом — подводным плаванием с задержкой дыхания. Однако за помощью в установке экспонатов они обратились к профессионалам из дайвинг-клуба Barrakuuda во главе с Сандером Кивисельг, который, по словам Райта, с самого начала очень вдохновился идеей этого проекта. А хорошо знающие карьер Румму инструкторы предложили подходящие места для размещения всех объектов на глубине до 10 метров.
Конечно, каждый посетитель этой необычной выставки может по-своему интерпретировать экспонаты. “Тянущиеся вверх руки, расположенные практически на дне карьера, символизируют беспокойство и неизвестность, они словно пытаются вытащить себя из тумана”, — рассказывает Райт о своей художественной задумке. Видя эту инсталляцию, мне хочется протянуть этим рукам свою руку, вытянуть их из бездны. Мне кажется, эти руки отлично бы вписались в какой-нибудь фильм Тарковского. И главную роль в этом фильме играют сами дайверы.
Выставка еще официально не открылась, а природа уже стала вносить свои коррективы. Даниэль, мой инструктор, следующий за мной по пятам, показывает мне покрытое водорослями зеркало, установленное под водой. Еще пару дней назад оно было абсолютно чистым, а сейчас свой силуэт можно разглядеть уже лишь частично.
“Сначала я думал, что установить на дне карьера стол и стулья очень просто. Оказалось, что нет. Они постоянно всплывали. Мы даже укрепляли основание конструкции бетоном, но и это не помогало, стол все равно оказывался в подвешенном состоянии. В конце концов, стол, видимо, сам захотел, где ему стоять, поплыл и остановился рядом с тюрьмой”, — отмечает Райт. Остается только догадываться, как рядом со столом оказались стулья.
Этот обеденный стол — одна из главный частей выставки. “Если бы меня посадили в тюрьму или я был бы на принудительной изоляции, я бы больше всего скучал по семье и друзьям. А где еще можно собраться всем вместе и хорошо провести время?!“ — объясняет Райт. По задумке авторов, этот стол, находящийся рядом с тюремной стеной, означает одиночество и страх неизвестности.
Я долго смотрю на эту инсталляцию. Под водой, в таком необычном месте, она действительно вызывает очень противоречивые чувства. Но мой инструктор Даниэль машет мне рукой, показывая, что наша экскурсия закончена. Я поднимаюсь наверх и уже через пару минут делаю глубокий вдох свежего воздуха. Внизу остается параллельная вселенная.
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