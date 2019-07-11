ФОТО и ВИДЕО | Шторм в курортной части Греции: погибли шесть туристов, более 100 травмированы

Среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России. Травмы получили более 100 человек.
Отдыхающие в данный момент в Халкидики туристы из Эстонии сообщили Delfi о ужасной ночи, проведенной в гостинице. После дневного зноя вечером внезапно начался сильный шторм.
“Это полный трэш, в номера идет вода, — так описала вчера вечером ситуацию наша читательница Татьяна. — Гроза! Света нет. Страшно!”
“В гостинице вылетают стекла”, — добавил Денис, отдыхающий вместе с Татьяной.
Пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер. Женщина и 8-летний мальчик, оба граждане Румынии, — после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.
Двое погибших — россияне, отец и сын, скончавшиеся в результате падения дерева неподалеку от отеля в Неа-Потидея.
”Впервые за свою 25-летнюю карьеру я пережил нечто подобное”, — сказал директор медцентра Неа Мудания, где многие пострадавшие проходят лечение от переломов.
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