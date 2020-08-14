ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как выглядит самая дорогая яхта, принадлежащая эстонскому предпринимателю. Сейчас ее продают за 10,9 млн евро!

В объявлении о продаже яхты говорится, что она идеально подходит для семейного отдыха, а также развлечений в компании друзей. Тем более, что здесь есть все для комфортного времяпрепровождения. Например, одна из кают — шикарный капитанский свит. В других каютах также есть спальные места, а на просторной палубе расставлены удобные диваны и установлено большое джакузи. Конечно, есть и отдельные ванные комнаты, а также кухня, где можно готовить еду и напитки.
Яхты такого типа не только продают, но и сдают в аренду. Так, на нескольких платформах в интернете можно найти объявления, когда можно арендовать похожую яхту за 150 000 евро в неделю.
В Эстонии любителей такого вида отдыха довольно много. Кто-то сам является владельцем яхт, кто-то арендует, а кто-то катается за компанию с друзьями или коллегами. Среди настоящих “морских волков” можно отметить банкира Андреса Вийсеманна, бизнесмена Пааво Петтайя, предпринимателей Стена Пертенса, Тоомаса Пеэги и Мехиса Румпи, а также Армина Кару, Аллана Кийли, Энн Кунила, Юри Кяо и собственника Armserv Райво Кютта. Однако среди любителей яхт не принято распространяться ни о размерах судов, ни о затратах на их приобретение. Профессиональная этика не допускает в данном случае никакого хвастовства. Эксперты считают, что самые шикарные яхты и катера, принадлежащие эстонским предпринимателям, находятся в Средиземном море. Но, вероятно, ни одна их этих яхт не превзойдет по стоимости суперъяхту Сергея Глинки.
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