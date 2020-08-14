ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как выглядит самая дорогая яхта, принадлежащая эстонскому предпринимателю. Сейчас ее продают за 10,9 млн евро!

Суперъяхта длиной 40,24 метра была спущена на воду в 2014 году в Италии. Для сравнения: по своей длине она лишь немного уступает факельной башни Певческого поля и Длинному Герману. Ширина яхты — 8,18 метров, осадка — 2.23 метров. Внутри находятся 5 роскошных кают, рассчитанных на 10 гостей. Предусмотрено и 4 каюты для обслуживающего персонала из 7 человек. Максимальная скорость яхты — 15,5 узла. Топливные баки “Saladus” вмещают 45 000 литров топлива, что позволяет яхте пройти без остановок 3400 морских миль. Емкости питьевой воды вмещают 7 200 литров.

Кому же принадлежит это “сокровище”?

Говорят, что владельцем был один из самых состоятельных бизнесменов Эстонии Сергей Глинка. Совсем недавно он занимал в рейтинге издания Äripäev 70-ое место с состоянием в 45,7 млн евро. Вместе со своим партнером Максимом Ликсутовым Глинка создал концерн Transgroup Invest, занимающийся предоставлением транспортных услуг. Кроме того, его связывают с российским олигархом Искандером Махмудовым. При этом в 2005 году Сергею Глинке было предоставлено гражданство Эстонии за особые заслуги.