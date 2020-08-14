14.08.2020, 13:21

ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как выглядит самая дорогая яхта, принадлежащая эстонскому предпринимателю. Сейчас ее продают за 10,9 млн евро!


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По данным издания издания Ärileht, самой дорогой яхтой, когда-либо принадлежавшей эстонской компании, является суперъяхта итальянского производителя Benetti Classic Supreme 132 Hemabejo 3. Теперь эта яхта под названием "Saladus" ("секрет") выставлена на продажу за 10,9 млн евро. Кто же был владельцем этого роскошного судна?

Суперъяхта длиной 40,24 метра была спущена на воду в 2014 году в Италии. Для сравнения: по своей длине она лишь немного уступает факельной башни Певческого поля и Длинному Герману. Ширина яхты — 8,18 метров, осадка — 2.23 метров. Внутри находятся 5 роскошных кают, рассчитанных на 10 гостей. Предусмотрено и 4 каюты для обслуживающего персонала из 7 человек. Максимальная скорость яхты — 15,5 узла. Топливные баки “Saladus” вмещают 45 000 литров топлива, что позволяет яхте пройти без остановок 3400 морских миль. Емкости питьевой воды вмещают 7 200 литров.

Кому же принадлежит это “сокровище”?

Говорят, что владельцем был один из самых состоятельных бизнесменов Эстонии Сергей Глинка. Совсем недавно он занимал в рейтинге издания Äripäev 70-ое место с состоянием в 45,7 млн евро. Вместе со своим партнером Максимом Ликсутовым Глинка создал концерн Transgroup Invest, занимающийся предоставлением транспортных услуг. Кроме того, его связывают с российским олигархом Искандером Махмудовым. При этом в 2005 году Сергею Глинке было предоставлено гражданство Эстонии за особые заслуги.

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В объявлении о продаже яхты говорится, что она идеально подходит для семейного отдыха, а также развлечений в компании друзей. Тем более, что здесь есть все для комфортного времяпрепровождения. Например, одна из кают — шикарный капитанский свит. В других каютах также есть спальные места, а на просторной палубе расставлены удобные диваны и установлено большое джакузи. Конечно, есть и отдельные ванные комнаты, а также кухня, где можно готовить еду и напитки.

Яхты такого типа не только продают, но и сдают в аренду. Так, на нескольких платформах в интернете можно найти объявления, когда можно арендовать похожую яхту за 150 000 евро в неделю.

В Эстонии любителей такого вида отдыха довольно много. Кто-то сам является владельцем яхт, кто-то арендует, а кто-то катается за компанию с друзьями или коллегами. Среди настоящих “морских волков” можно отметить банкира Андреса Вийсеманна, бизнесмена Пааво Петтайя, предпринимателей Стена Пертенса, Тоомаса Пеэги и Мехиса Румпи, а также Армина Кару, Аллана Кийли, Энн Кунила, Юри Кяо и собственника Armserv Райво Кютта. Однако среди любителей яхт не принято распространяться ни о размерах судов, ни о затратах на их приобретение. Профессиональная этика не допускает в данном случае никакого хвастовства. Эксперты считают, что самые шикарные яхты и катера, принадлежащие эстонским предпринимателям, находятся в Средиземном море. Но, вероятно, ни одна их этих яхт не превзойдет по стоимости суперъяхту Сергея Глинки.

Посмотреть фотографии яхты “Saladus” можно ЗДЕСЬ.

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