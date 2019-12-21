ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как заказанные за границей подарки попадают под эстонские новогодние елки

21.12.2019, 11:00ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как заказанные за границей подарки попадают под эстонские новогодние елки Turist.ee EST Фотограф Delfi Андрес Путтинг узнал об этом, находясь на борту грузового самолета в аэропорту Вантаа. Пилоты грузового самолета Мартин Каролин (слева) и латыш Каренс Цветанович (справа) в шапках гномов Foto: Andres Putting Раннее утро. Дождь льет как из ведра. В Хельсинки прибыл большой грузовой самолет UPS с посылками из разных стран. Сейчас его разгрузят и часть товаров в специальных контейнерах загрузят уже в другой самолет, который и доставит посылки тем, кто ждет их в Эстонии Foto: Andres Putting Читайте также: ФОТО: Самый жуткий рождественский парк отдыха находится в Бразилии (1) 19.12.2019 ВИДЕО | Самый неприятный сосед: пассажир решил в самолете поскоблить свои пятки (4) 19.12.2019 Все посылки упакованы в специальные непромокаемые контейнеры Foto: Andres Putting Аэропорт Вантаа. 08:10. Грузовое пространство самолета еще не пустое Foto: Andres Putting Самолет готов к вылеты. Грузчики выкладывают на ленту первые посылки Foto: Andres Putting Финские грузчики открывают дверь контейнера. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить посылки Foto: Andres Putting Грузовой терминал Вантаа находится на расстоянии 1.6 км от пассажирского. Именно здесь из большого грузового самолета UPS все посылки распределят по контейнерам, а затем загрузят в небольшой самолет компании Airest, которая и доставит посылки в Эстонию Foto: Andres Putting Foto: Andres Putting Маленький двухмоторных самолет, на борту которого перевозятся посылки из Хельсинки в Таллинн, пилоты ласково называют "рабочей лошадкой" или "почтовым голубем" Foto: Andres Putting Перед Рождеством заказывают очень много посылок. Эстонская компания Airest только на этой неделе доставит из Хельсинки в Таллинн 3.2 тонны посылок Foto: Andres Putting Foto: Andres Putting Подписаться Share Tweet Читайте также:В британской гостинице создали самый неудобный номер....Скоро в мире может появиться новая страна (5)Авиакомпания airBaltic открывает три новых направления из... (16)Путешествие в Мюнхен: что посмотреть, куда сходить и чем...Матрасы — новая цель воров в пятизвездочных отелях (2) Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова Лужков оставил родственникам "скромное наследство": одну квартиру Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
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