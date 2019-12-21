ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как заказанные за границей подарки попадают под эстонские новогодние елки

Раннее утро. Дождь льет как из ведра. В Хельсинки прибыл большой грузовой самолет UPS с посылками из разных стран. Сейчас его разгрузят и часть товаров в специальных контейнерах загрузят уже в другой самолет, который и доставит посылки тем, кто ждет их в Эстонии

Foto: Andres Putting