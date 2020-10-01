01.10.2020, 07:00

ФОТО и ВИДЕО | Таллинн будущего: как может выглядеть эстонская столица через пару десятилетий


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ФОТО и ВИДЕО | Таллинн будущего: как может выглядеть эстонская столица через пару десятилетий
Foto: Kuvatõmmis

Представьте, что вы выходите со скоростного поезда Вестербака, только что промчавшегося по туннелю Талсинки, и вашему взору открывается небывалый вид на Таллинн с множеством небоскребов и футуристических строений. Все бы ничего, но нет даже намека, например, на церковь Святого Олафа или башню Длинный Герман! Понравилось бы вам такое?

На первый взгляд кажется, что все на своих местах: Толстая Маргарита, Большие Морские ворота, части средневековой стены… Но приглядитесь! Это абсолютно не тот Таллинн, к которому вы привыкли. Небоскребы здесь даже в Старом городе, все окутано своеобразной паутиной стеклянных коридоров и туннелей, за которыми совсем не видно шпилей знаменитых церквей.

Певческое поле сохранилось, но и оно окружено небоскребами. Правда, сама сцена почему-то находится на месте современного Горхолла.

По улицам больше не ездят легковые или грузовые автомобили. Весь общественный транспорт ходит под землей, а бывшие проезжие части теперь предназначены исключительно для пешеходов. Если поднять голову, то наверху можно заметить не только птиц (они же останутся?), но и виртуальные дорожки, по которым едет транспорт будущего. Сложно понять, что это — летающие аппараты, машины или роботы-разносчики еды?

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Появились все эти странные образы города будущего не случайно. На проходившей в Таллинне и Хельсинки виртуальной строительной выставке WDBE2020 создатели компьютерных игр попытались представить, какие изменения могут ждать эстонскую столицу через определенное время. Главной целью было не показать, как именно будет выглядеть Таллинн через 20 или 30 лет, а визуализировать общую картину. Для создания таких футуристических образов были использованы известные таллиннские здания, но расположили их, как заметно из фотографий, не на своих реальных местах. Такое цифровое планирование и визуализация открывают огромные возможности для современных градостроителей и архитекторов, пишет Ärileht.

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