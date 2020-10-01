ФОТО и ВИДЕО | Таллинн будущего: как может выглядеть эстонская столица через пару десятилетий

На первый взгляд кажется, что все на своих местах: Толстая Маргарита, Большие Морские ворота, части средневековой стены… Но приглядитесь! Это абсолютно не тот Таллинн, к которому вы привыкли. Небоскребы здесь даже в Старом городе, все окутано своеобразной паутиной стеклянных коридоров и туннелей, за которыми совсем не видно шпилей знаменитых церквей.

Певческое поле сохранилось, но и оно окружено небоскребами. Правда, сама сцена почему-то находится на месте современного Горхолла.

По улицам больше не ездят легковые или грузовые автомобили. Весь общественный транспорт ходит под землей, а бывшие проезжие части теперь предназначены исключительно для пешеходов. Если поднять голову, то наверху можно заметить не только птиц (они же останутся?), но и виртуальные дорожки, по которым едет транспорт будущего. Сложно понять, что это — летающие аппараты, машины или роботы-разносчики еды?