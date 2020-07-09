ФОТО и ВИДЕО | Тысячи туристов съехались в итальянскую деревню, чтобы увидеть на цветущих лугах ожившие картины импрессионистов

На полях видны синие, красные, желтые и белые полосы. Один из самых красивых в стране пейзажей создают маки, васильки, колокольчики, нарциссы, ромашки, горчица и чечевица. Цветение на этих полях называется Фьоритура.

Все поля в долине растут сами по себе, растения на них никто не высаживает. Первые цветы появляются в конце мая, а своего пика Фьоритура достигает в июле. Никто точно не знает, когда луга покроются синим, покраснеют или пожелтеют, отмечает сайт Beautiful Umbria.

Посмотреть на удивительные пейзажи приезжают тысячи туристов. Ежедневно они поднимаются на высоту 1,5 км над уровнем моря, чтобы запечатлеть виды. Природные дорожки позволяют им проходить, не нанося ущерб засеянным полям, сообщает портал Il Messagero со ссылкой на агентство ANSA.

Este milagro conocido como La Fiorita ocurre en Castelluccio di Norcia, provincia de Perugia entre mayo y julio. pic.twitter.com/N4vXwe88Cd — Carmen.Roma (@CarmenqRoma) July 2, 2020

“Многие туристы, выбравшие Кастелуччо в последние недели, вселяют надежду на будущее и дают нам силы и мужество после четырех лет после землетрясения и очень трудных месяцев, прошедших при чрезвычайной ситуации из-за COVID-19”, — подчеркивает мэр Норчи Никола Алеманно и отмечает, что наплыв людей создает ежегодную проблему с парковочными местами в пострадавшем от землетрясения населенном пункте. Он надеется, что уже на следующий год совместное решение с Национальным парком Монти-Сибеллини будет найдено.