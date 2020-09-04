ФОТО и ВИДЕО | Ученые Морского музея Эстонии исследуют останки 20-метрового парусного судна, обнаруженного близ Кадриорга

“Видимость была довольно плохой, затонувшее судно оказалось больше, чем ожидалось, занесено песком, что осложнило измерительные работы”, — сказал археолог Морского музея Прийт Лятти. Он добавил, что на место обнаружения парусника исследователи еще вернутся, чтобы сделать качественные фотографии и снять видео.

По словам научного руководителя музея Хеле Кийманн, нужно провести большую работу по исследованию затонувшего судна. “Мы согласуем дальнейший план действий с Департаментом охраны памятников старины, в том числе и в вопросе забора проб древесины на дендрологический анализ, который позволит определить возраст судна и его предположительное происхождение”, — сказала она. Хеле Кийманн также добавила, что будет также предпринята попытка оценить степень воздействия погодных условий и корабельных волн на состояние останков затонувшего судна.