04.09.2020, 08:00

ФОТО и ВИДЕО | Ученые Морского музея Эстонии исследуют останки 20-метрового парусного судна, обнаруженного близ Кадриорга


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Вчера ученые Морского музея Эстонии совместно с водолазами Tuukritööde OÜ приступили к исследованию обломков парусного судна, обнаруженного в море недалеко от Кадриорга.

“Видимость была довольно плохой, затонувшее судно оказалось больше, чем ожидалось, занесено песком, что осложнило измерительные работы”, — сказал археолог Морского музея Прийт Лятти. Он добавил, что на место обнаружения парусника исследователи еще вернутся, чтобы сделать качественные фотографии и снять видео.

По словам научного руководителя музея Хеле Кийманн, нужно провести большую работу по исследованию затонувшего судна. “Мы согласуем дальнейший план действий с Департаментом охраны памятников старины, в том числе и в вопросе забора проб древесины на дендрологический анализ, который позволит определить возраст судна и его предположительное происхождение”, — сказала она. Хеле Кийманн также добавила, что будет также предпринята попытка оценить степень воздействия погодных условий и корабельных волн на состояние останков затонувшего судна.

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Глава Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеес рассказал, что о местонахождении 20-метрового судна было известно и раньше, но до сих пор его никто основательно не исследовал.

В водах у берегов Эстонии находится более тысячи затонувших кораблей, подавляющее большинство из которых не изучено. “Цель Морского музея — обогатить наши знания о подводном культурном наследии, используя как наблюдения на месте, так и цифровую археологию, чтобы донести эти знания до посетителей музея”, — добавил Кийманн.

Эстонский морской музей занимается морской археологией в водах Эстонии и на суше с 1978 года. Первые исследовательские работы проводились близь Хийуской отмели и около Сааремаа.

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