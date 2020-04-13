ФОТО и ВИДЕО | В Чернобыльской зоне горят леса и села, пожары подбираются к АЭС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить с 4 апреля. Огонь перебрался на левый берег реки Припять и подбирается к атомной станции.
Лесной пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля на площади 20 гектаров, 7 апреля она достигла 35 гектаров.
По словам сотрудницы пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Натальи Дегтяренко, опубликовавшей 12 апреля пост в Facebook, сгорели территории 12 бывших сел, кладбища, а также уничтожены огнем территория Рыжего леса и закрытый военный город Чернобыль-2. От пожара пострадал и город Чернобыль, сообщает strana.ua.
По данным Госэкоинспекции Украины, радиационный фон в Чернобыльской зоне уже увеличился в 16,5 раз. Для тушения двух очагов общей площадью более 25 га направлена бригада из 140 спасателей и десятки единиц спецтехники.
Официальная причина пожара в Чернобыльской зоне отчуждения пока не названа. При этом глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов высказывает предположение, что возгорание связано с "поджогом травы бессознательными гражданами".
Общая площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и зоны безусловного (обязательного) отселения составляет почти 2600 квадратных километров. Лесные пожары случаются в этой местности уже не в первый раз, пишет Deutsche Welle.
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