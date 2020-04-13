ФОТО и ВИДЕО | В Чернобыльской зоне горят леса и села, пожары подбираются к АЭС

Лесной пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля на площади 20 гектаров, 7 апреля она достигла 35 гектаров.

По словам сотрудницы пресс-службы НАЭК "Энергоатом" Натальи Дегтяренко, опубликовавшей 12 апреля пост в Facebook, сгорели территории 12 бывших сел, кладбища, а также уничтожены огнем территория Рыжего леса и закрытый военный город Чернобыль-2. От пожара пострадал и город Чернобыль, сообщает strana.ua.

Scanpix, AFP By-line:STR

По данным Госэкоинспекции Украины, радиационный фон в Чернобыльской зоне уже увеличился в 16,5 раз. Для тушения двух очагов общей площадью более 25 га направлена бригада из 140 спасателей и десятки единиц спецтехники.

В Чернобыльской зоне отчуждения горит лес. В эпицентре пожара уровень радиации повышен. Видео с места событий https://t.co/WA85228IoS pic.twitter.com/x8B0g2gDeM — DW на русском (@dw_russian) April 6, 2020

Официальная причина пожара в Чернобыльской зоне отчуждения пока не названа. При этом глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов высказывает предположение, что возгорание связано с "поджогом травы бессознательными гражданами".