ФОТО и ВИДЕО | В деревне под Санкт-Петербургом появилась уменьшенная копия пирамиды Хеопса

“В паре десятков километров от Петербурга, в деревне Истинка, вы без труда сможете обнаружить точную копию пирамиды Хеопса в масштабе 1:19. Все 4 уровня пирамиды точно выверены и воспроизведены, включая портал, саркофаг и лабиринт, — написал организатор неформальных экскурсий по Санкт-Петербургу Евгений Колесник, опубликовавший в своем Instagram фотографии необычной для Ленинградской области достопримечательности.

Построили диковинную достопримечательность супруги Андрей и Виктория Вахрушевы. По их словам, они долго изучали конструкцию пирамиды Хеопса, затем искали материалы, делали расчеты. Большой проблемой стал поиск строительной бригады, так как все отказывались от необычного заказа. К счастью, мастер все-таки нашелся и работа началась.

Площадь уменьшенной копии знаменитой пирамиды составляет 169 квадратных метров. Конструкция высотой в девять метров весит около 400 тонн. Она мало чем отличается от оригинала, а ее устройство практически полностью повторяет усыпальницу Хеопса.