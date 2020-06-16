ФОТО и ВИДЕО | В деревне под Санкт-Петербургом появилась уменьшенная копия пирамиды Хеопса
В деревне с символичным названием “Истинка” появилась необычная достопримечательность — собственная пирамида Хеопса.
В деревне с символичным названием “Истинка” появилась необычная достопримечательность — собственная пирамида Хеопса.
“В паре десятков километров от Петербурга, в деревне Истинка, вы без труда сможете обнаружить точную копию пирамиды Хеопса в масштабе 1:19. Все 4 уровня пирамиды точно выверены и воспроизведены, включая портал, саркофаг и лабиринт, — написал организатор неформальных экскурсий по Санкт-Петербургу Евгений Колесник, опубликовавший в своем Instagram фотографии необычной для Ленинградской области достопримечательности.
Построили диковинную достопримечательность супруги Андрей и Виктория Вахрушевы. По их словам, они долго изучали конструкцию пирамиды Хеопса, затем искали материалы, делали расчеты. Большой проблемой стал поиск строительной бригады, так как все отказывались от необычного заказа. К счастью, мастер все-таки нашелся и работа началась.
Площадь уменьшенной копии знаменитой пирамиды составляет 169 квадратных метров. Конструкция высотой в девять метров весит около 400 тонн. Она мало чем отличается от оригинала, а ее устройство практически полностью повторяет усыпальницу Хеопса.
Вахрушевы назвали пирамиду в честь бога Тота (древнеегипетский бог мудрости, знаний, Луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка. — прим.ред.). Здесь они заряжают воду, проводят сеансы медитации, а всех желающих приглашают полежать в “активаторе головного мозга“ — деревянном саркофаге с горным хрусталем, где можно подумать о жизни и законах мироздания. По словам Виктории Вахрушевой, в пирамиде фокусируются основные потоки энергии, которые идут из земли.
В ближайшее время Вахрушевы планируют расширить территорию и построить рядом с пирамидой точную копию замка Тамплиеров, а также храм, где русские традиции будут сочетаться с египетскими богами.
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