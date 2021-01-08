ФОТО и ВИДЕО | В Эквадоре прошел знаменитый фестиваль "Танцы дьяволов"
Однако на этот раз во время знаменитого фестиваля гримасничать перед большими толпами людей было запрещено из-за угрозы заражения коронавирусом.
Однако на этот раз во время знаменитого фестиваля гримасничать перед большими толпами людей было запрещено из-за угрозы заражения коронавирусом.
В Эквадоре прошел ежегодный праздник Диаблада, что в переводе с испанского означает “танец дьяволов”. В этом году правила его проведения пришлось изменить из-за коронавируса.
С 2009 года Диаблада является частью культурного наследия Эквадора и привлекает достаточно много туристов. На улицы городов, по традиции, выходят тысячи танцоров в костюмах дьяволов и развлекают толпу зрителей. В этом году от многокилометровых парадов с ряжеными дьяволами пришлось отказаться. В Эквадоре действует ограничение, согласно которому в массовых мероприятиях могут принимать участие не более 30 человек. В итоге Диабладу провели по новым правилам: в городе Пильяро танцорам выделили специальное место, зрителей на улицах не было, а все происходящее транслировалось в Сети.
История происхождения Диаблады неизвестна. По одной из версий, в древности мужчины наряжались в дьяволов, чтобы напугать своих соперников из соседних деревень и тем самым отвоевать у них женщин. По другой версии, андские индейцы (коренной народ) таким образом выражали недовольство действиями испанских конкистадоров.
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