05.09.2020, 12:01

ФОТО и ВИДЕО | В Латвии для съемок фильма "Аптекарь Мельхиор" построили средневековый Таллинн


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Для съемок средневековой криминальной трилогии "Аптекарь Мельхиор" в латвийском киногороде Cinevilla построили крупнейшую съемочную площадку со средневековыми улицами и дворами, напоминающими Старый Таллинн, пишет Kroonika.

Продюсер фильма Армин Кару рассказал, что команда решила на две недели перенести съемки в Латвию, так как там находится ближайший киногородок, где можно построить средневековые городские улицы с дворами.

“В Старом городе Таллинна, где мы начали съемки, средневековые здания чередуются с более современной застройкой, что не позволяет провести полноценные съемки средневековой среды. А в киногородке Cinevilla уже были 7-9-метровые крепостные стены, аутентичные мощеные дороги и дворики вдоль средневековых улиц, где раньше держали лошадей и ослов. Для съемок фильма “Аптекарь Мельхиор” нам оставалось только построить средневековые фасады для городских построек. В Эстонии также говорили о создании подобных киногородков в Таллинне, Тарту или Ида-Вирумаа, но на данный момент у нас нет таких возможностей, и очень жаль”, — сказал Армин Кару.

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Сопродюсером трилогии “"Аптекарь Мельхиор” является латвийская продюсерская студия Film Angels Productions, а съемки проходят при поддержке Латвийского государственного киноцентра Латвии. Кроме того, Латвия и правительство Риги оплачивают 40% затрат на производство фильма.

Съемки в Латвии длится две недели.

На протяжении долгого времени книги про аптекаря Мельхиора лидировали во всех книжных рейтингах Эстонии. Теперь на основе семи криминальных романов Индрека Харгла режиссер Элмо Нюганен снимет три художественных фильма. Съемки начались в июле, а закончатся в декабре. Бюджет фильма составляет 6 миллионов евро.

Главный герой кинотрилогии — молодой аптекарь Мельхиор. Он живет в средневековом Таллинне и расследует серию запутанных преступлений. Первый фильм основывается на романе “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте”, где главному герою предстоит раскрыть тайну убийства знаменитого рыцаря, только что прибывшего в город. Аптекарь Мельхиор обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия. Первая часть трилогии должна выйти на экраны осенью 2021 года.

За основу сценария второго фильма был взят роман “Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву”. А третья часть фильма будет основана на книге “Аптекарь Мельхиор и дочь палача”. Премьера второй и третьей частей трилогии запланирована на 2022 год.

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