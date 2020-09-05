ФОТО и ВИДЕО | В Латвии для съемок фильма "Аптекарь Мельхиор" построили средневековый Таллинн

Продюсер фильма Армин Кару рассказал, что команда решила на две недели перенести съемки в Латвию, так как там находится ближайший киногородок, где можно построить средневековые городские улицы с дворами.

“В Старом городе Таллинна, где мы начали съемки, средневековые здания чередуются с более современной застройкой, что не позволяет провести полноценные съемки средневековой среды. А в киногородке Cinevilla уже были 7-9-метровые крепостные стены, аутентичные мощеные дороги и дворики вдоль средневековых улиц, где раньше держали лошадей и ослов. Для съемок фильма “Аптекарь Мельхиор” нам оставалось только построить средневековые фасады для городских построек. В Эстонии также говорили о создании подобных киногородков в Таллинне, Тарту или Ида-Вирумаа, но на данный момент у нас нет таких возможностей, и очень жаль”, — сказал Армин Кару.