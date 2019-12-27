27.12.2019, 10:18
ФОТО и ВИДЕО: В Припяти нарядили новогоднюю елку. Впервые с 1985 года!
В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС поставили новогоднюю елку. Церемония украшения праздничного дерева прошла 25-го декабря.
В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС поставили новогоднюю елку. Церемония украшения праздничного дерева прошла 25-го декабря.
Сейчас елка стоит возле дворца культуры “Энергетик”. На ее открытие приехали бывшие жители города. Кроме обычных елочных игрушек, они привезли шарики с картинками радиации и свои детские фотографии.
В последний раз елку в центре города украшали зимой 1985-го. С момента аварии прошло уже 33 года, сообщает портал 34travel.me.
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