ФОТО и ВИДЕО: В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Из-за пожаров закрыты некоторые популярные у туристов локации, в других людей предупреждали быть готовыми к немедленной эвакуации, которая в последние дни идет полным ходом. Закрыты некоторые федеральные трассы, на других — многокилометровые пробки.
Люди из прибрежных районов спасались от пожаров на пляжах. Власти бросили на борьбу с огнем не только пожарных, но и армию, корабли ВМС, авиацию и — впервые в истории — военнослужащих запаса. Однако в некоторых местах пожары настолько сильны и дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. В регионах начались перебои с пресной водой, на улице под плюс 50, жителей просят не принимать душ, бассейны предоставлять в пользование пожарным.
В опасных регионах работают пожарные из США и Канады. Помощь австралийцам также предложили Британия, Франция, Польша. Пожертвования в десятки миллионов долларов пострадавшим от пожаров сделали звезды шоу-бизнеса и спортсмены с мировым именем, в том числе Мария Шарапова, Элтон Джон, группа Metallica и австралийский актер Крис Хемсворт. А Рассел Кроу не смог приехать на церемонию вручения кинопремии “Золотой глобус”, поскольку, по его словам, спасал от огня свой дом и семью.
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