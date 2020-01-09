ФОТО и ВИДЕО: В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

“Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается, что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных”, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.