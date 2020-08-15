ФОТО и ВИДЕО | В Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под музыку группы "Кино" и установили памятник Цою близ того места, где он жил

“В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде соблюден: две знаковые композиции Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом “золотого” состава группы “Кино” Юрием Каспаряном”, — говорится в сообщении пресс-службы городского комитета. Кульминацией акции стала проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Зрителям вручили памятные открытки под названием “Ленинград Виктора Цоя”.





Кроме того, в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов установлена скульптура музыканта. Неподалеку от этого места Цой жил и учился.Еще год назад в ожидании установки памятника сквер был благоустроен. Здесь высадили кустарники и деревья, установили новые скамейки и урны, разбили новые цветники. Также было установлено газонное ограждение в виде “Нотного стана” и цветочная композиция “Гитара”.