ФОТО и ВИДЕО | В Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под музыку группы "Кино" и установили памятник Цою близ того места, где он жил

Планы по установке памятника Цою власти города подтвердили еще в 2015 году. Жители района, боясь, что сквер станет точкой притяжения для поклонников музыканта, просили подыскать для скульптуры другое место, однако город подтвердил свое решение, выдав в 2018 году ордер на установку памятника. Заказчиком памятника выступил Фонд Юрия Жорно.
Цой родился в Московском районе Ленинграда 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Его рок-группа “Кино” в 1980-х годах стала культовой в России. В 1988 году вышел фильм “Игла” с Цоем в главной роли и музыкальный альбом “Группа крови”, которые породили “киноманию”: тысячи подростков стриглись “под Цоя”, одевались в черное и учились играть на гитаре.
Лидер рок-группы “Кино” Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в Латвии, где находился на отдыхе.
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