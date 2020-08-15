15.08.2020, 09:57

ФОТО и ВИДЕО | В Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под музыку группы "Кино" и установили памятник Цою близ того места, где он жил


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ФОТО и ВИДЕО | В Санкт-Петербурге развели Дворцовый мост под музыку группы "Кино" и установили памятник Цою близ того места, где он жил
Scanpix, TASS

В Санкт-Петербурге в годовщину гибели легендарного Виктора Цоя пройдет ряд мероприятий. Начало было положено ночью, когда в городе на Неве развели Дворцовый мост под музыку группы "Кино". А в сквере в Кировском районе Санкт-Петербурга открыли памятник Виктору Цою.

“В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде соблюден: две знаковые композиции Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом “золотого” состава группы “Кино” Юрием Каспаряном”, — говорится в сообщении пресс-службы городского комитета. Кульминацией акции стала проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Зрителям вручили памятные открытки под названием “Ленинград Виктора Цоя”.


Кроме того, в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов установлена скульптура музыканта. Неподалеку от этого места Цой жил и учился.Еще год назад в ожидании установки памятника сквер был благоустроен. Здесь высадили кустарники и деревья, установили новые скамейки и урны, разбили новые цветники. Также было установлено газонное ограждение в виде “Нотного стана” и цветочная композиция “Гитара”.

Планы по установке памятника Цою власти города подтвердили еще в 2015 году. Жители района, боясь, что сквер станет точкой притяжения для поклонников музыканта, просили подыскать для скульптуры другое место, однако город подтвердил свое решение, выдав в 2018 году ордер на установку памятника. Заказчиком памятника выступил Фонд Юрия Жорно.

Цой родился в Московском районе Ленинграда 21 июня 1962 года в семье преподавателя физкультуры и инженера. Его рок-группа “Кино” в 1980-х годах стала культовой в России. В 1988 году вышел фильм “Игла” с Цоем в главной роли и музыкальный альбом “Группа крови”, которые породили “киноманию”: тысячи подростков стриглись “под Цоя”, одевались в черное и учились играть на гитаре.

Лидер рок-группы “Кино” Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в Латвии, где находился на отдыхе.

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