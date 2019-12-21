ФОТО и ВИДЕО | В Выру установили необычную рождественскую елку из уличных туалетов

Идея установить такую необычную рождественскую елку пришла в голову Тоомасу Репалу, руководителю компании Tommirent OÜ, занимающейся арендой и продажей уличных туалетов. "Один мой друг показал фотографию украшенных гирляндами уличных туалетов. А дальше сработала фантазия", - объясняет он. "Так как моя фирма занимается продажей и арендой туалетов, я решил установить необычную рождественскую елку. На следующий день позвонил своим друзьям, спросил, что они думают по поводу такой идеи и надо ли ставить такую елку. Все одобрили и пришли на помощь, чтобы собрать эту конструкцию", - добавил он.

По словам Тоомаса, ему всегда нравилось заниматься чем-то необычным, поэтому и к этой идее он подошел с полной ответственностью. "Кроме того, для установки всей конструкции мы использовали соответствующую технику и нам, конечно же, помогали специалисты", - заверил он.