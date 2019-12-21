21.12.2019, 10:10

ФОТО и ВИДЕО | В Выру установили необычную рождественскую елку из уличных туалетов

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В большинстве эстонских городов в конце ноября-начале декабря установили живые рождественские ели. Но в Выру около заправки Olerex под адресу Таллиннское шоссе 17 решили быть оригинальными, построив пирамидальную елку из уличных туалетов.

Идея установить такую необычную рождественскую елку пришла в голову Тоомасу Репалу, руководителю компании Tommirent OÜ, занимающейся арендой и продажей уличных туалетов. "Один мой друг показал фотографию украшенных гирляндами уличных туалетов. А дальше сработала фантазия", - объясняет он. "Так как моя фирма занимается продажей и арендой туалетов, я решил установить необычную рождественскую елку. На следующий день позвонил своим друзьям, спросил, что они думают по поводу такой идеи и надо ли ставить такую елку. Все одобрили и пришли на помощь, чтобы собрать эту конструкцию", - добавил он.

По словам Тоомаса, ему всегда нравилось заниматься чем-то необычным, поэтому и к этой идее он подошел с полной ответственностью. "Кроме того, для установки всей конструкции мы использовали соответствующую технику и нам, конечно же, помогали специалисты", - заверил он.

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Жители Выру оценили необычную рождественскую елку Тоомаса. "Конечно, есть люди, кто считает, что данная конструкция неприемлема для общества. Но это абсолютно нормально! Всем нельзя понравиться, и это не было нашей главной целью".

Самое интересное, что нижние туалеты этой "елки" открыты для посетителей. Бумага есть, все работает.

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