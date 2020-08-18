ФОТО и ВИДЕО | В Японии появились прозрачные общественные туалеты. Они помогают людям чувствовать себя в безопасности

В Японии некоммерческий фонд Nippon Foundation запустил проект “Токийский туалет”, в рамках которого поручил 16 известным архитекторам отремонтировать 17 общественных туалетов в парках района Сибуя. Их задачей было превратить общественные туалеты в безопасное и комфортное пространство для людей. Пока что самый обсуждаемый проект — это идея Сигэру Бана. Он предложил сделать кабинки туалетов прозрачными, пишет Forbes.

Прозрачные туалеты Бана установили в парках Хару-но-Огава и Йойоги Фукамачи. В каждом блоке три кабинки, в которых установлены унитаз, раковина, пеленальный столик. Кабинки сделаны из прозрачного тонированного стекла салатового, пурпурного, синег или розового цветов. Прозрачными их сделали для того, чтобы человек перед тем, как зайти в туалет, убедился, что там никого нет. Имеются в виду не другие пользователи, а преступники. В кабинках использована технология smartglass: когда человек заходит внутрь и запирается, стекла становятся непрозрачными. Кроме этого, из-за освещения внутри в темное время суток эти туалеты становятся дополнительной подсветкой для парка.