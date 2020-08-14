ФОТО | ИДЕМ В МУЗЕЙ! Новая выставка в Музее архитектуры познакомит с культурой и историей дачного отдыха в Эстонии

На выставке впервые представлен обзор богатого советского наследия дач и баз отдыха Эстонии – зданий, которые сделали отдых доступным для большой части населения в XX веке. Экскурс в тему, которая до сих была мало изучена, познакомит посетителей выставки с архитектурным контекстом, а также с наиболее выдающимися строениями. Дача или база отдыха были важным аспектом советского образа жизни – местом встреч, в которых царила неформальная атмосфера.

Зарождение массового отдыха, каким мы его знаем сегодня, в первую очередь связано с построением общества благополучия после Второй мировой войны, когда отдых вне дома стал широко доступен. В советской Эстонии это означало возможность организованного на государственном уровне проведения свободного времени и создание сети учреждений для отдыха. Отпуск стал правом каждого человека, и государство всячески поощряло развитие его различных вариантов. Хотя большинство людей хотело отдыхать в санаториях курортных городов (и именно санатории больше всего интересовали историков архитектуры до сих пор), в советское время в Эстонии было построено множество частных коттеджей и подведомственных баз отдыха. Кемпинги и палаточные лагеря, туристические базы и пионерские лагеря для детей были также созданы, чтобы разнообразить возможности для отдыха. Помимо появления пригородных дачных районов, новая архитектура отдыха означала распространение модернизма за пределами густонаселенных территорий. Такие здания, адаптированные к природе, давали архитектору возможность быть более изобретательным. В зависимости от амбиций заказчика, результатом могло стать строение, по праву входящее в список лучших произведений архитектуры эпохи.