ФОТО | Идея на выходные: лучшие места для зимнего пикника на природе в Эстонии

Берите теплый плед, корзину с закусками и горячими напитками и отправляйтесь на природу. Делимся самыми красивыми местами!

Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла

Адрес: Pääskula raba, Tallinn



Эта тропа протяженностью 4 км пролегает через загадочный и прекрасный эстонский лес. По поверхностным дорожкам или по заснеженным перекладинам вы пройдете через разные типы леса, через замершие каналы и родники. В сосновом лесу находится 10-метровая наблюдательная вышка, там можно и отдохнуть.

К сожалению, по пути нельзя разжигать костер, но можно хорошо перекусить и без него.





Учебная тропа Рийза в Национальном парке Соомаа

Адрес: Taali metskond 78, Riisa küla, Tori vald, Pärnu maakond







На краю дороги Йыэсуу-Тырамаа вы увидите указатель, приглашающий пройти по дощатой тропе, проложенной по живописному болоту Рийза. На трассе вас ждут 8 мест для остановок и смотровая вышка. Автомобильная дорога, парковка и сухой туалет находятся прямо у ворот в начале тропы.