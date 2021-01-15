15.01.2021, 07:00

ФОТО | Идея на выходные: лучшие места для зимнего пикника на природе в Эстонии


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ФОТО | Идея на выходные: лучшие места для зимнего пикника на природе в Эстонии
flickr.com, Visit Estonia

Если вы думаете, что на пикники можно ходить только летом, то вы ошибаетесь! Сейчас такая снежная красота в Эстонии, что можно, несмотря на мороз, запастись горячим чаем в термосе, бутербродами и пойти в настоящий поход. Хорошие эмоции обеспечены!

Берите теплый плед, корзину с закусками и горячими напитками и отправляйтесь на природу. Делимся самыми красивыми местами!

Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла

Адрес: Pääskula raba, Tallinn

Эта тропа протяженностью 4 км пролегает через загадочный и прекрасный эстонский лес. По поверхностным дорожкам или по заснеженным перекладинам вы пройдете через разные типы леса, через замершие каналы и родники. В сосновом лесу находится 10-метровая наблюдательная вышка, там можно и отдохнуть.

К сожалению, по пути нельзя разжигать костер, но можно хорошо перекусить и без него.


Учебная тропа Рийза в Национальном парке Соомаа

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Адрес: Taali metskond 78, Riisa küla, Tori vald, Pärnu maakond


На краю дороги Йыэсуу-Тырамаа вы увидите указатель, приглашающий пройти по дощатой тропе, проложенной по живописному болоту Рийза. На трассе вас ждут 8 мест для остановок и смотровая вышка. Автомобильная дорога, парковка и сухой туалет находятся прямо у ворот в начале тропы.

Тропа сначала проходит по открытым местам на болоте, а затем пересекает небольшие лесные участки. В таких местах хорошо виден переход леса в болото и наоборот – сухая почва становится мокрой, болотные растения сменяются старыми елями. Дальше извилистая тропа доходит до красивых болотных озер. Учебную тропу Рийза можно пройти до первого озера как с детской коляской, так и на инвалидном кресле.


Маленькая Вяэрада

Адрес: Pargi tänav 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond


Туристическая тропа длиной в 3 км начинается у железнодорожной станции Элва и является одной из самых популярных в регионе. Вдоль тропы стоят деревянные скульптуры, изображающие сказочных эстонских героев. Как гласит легенда, в этих лесах царит особая атмосфера, которая оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека. Тропа прямая и ею можно воспользоваться практически даже зимой.

Тропа подходит любителям походов любого возраста, и прежде всего для детей.

Туристическая тропа Мейекозе
Адрес: Riisa küla, Tori vald, Pärnu maakond


Учебная тропа Мейекозе извивается вначале вдоль берегов рек Раудна и Тырамаа и ведет знакомить с заливными лугами дельты реки Тырамаа, которые являются частью наследственного ландшафта Соомаа. В конце тропы со стороны Тырамаа, в устье реки находится древняя деревня, где экспонируются различные хижины человека каменного века, баня и много другого интересного.

Туристическая тропа Мейекозе кончается примерно в 2 км от начальной точки у дороги Рийза-Тырамаа.

Походная тропа Леэмети-Ынгу
Адрес: Leemeti küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

В западной части острова Хийумаа находится 11-километровая походная тропа. Маршрут пролегает мимо живописных дюн, расположенных между Мардихансуским заливом и Тихускими озерами.

Туристическая тропа болота Койги
Адрес: Aadu-Metsa, Koigi küla, Saaremaa vald, Saare maakond


experience tour and fine dining with fairies in Viru bog

Самое большое болото на Сааремаа приглашает вас в поход по 4,8-километровой туристической тропе. Около озера есть удобная смотровая платформа, на которой можно отдохнуть и устроить небольшой зимний пикник. С находящейся около тропы 9-метровой смотровой вышки открывается красивый вид на заснеженное болото.

Источник: VisitEstonia

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