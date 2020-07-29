ФОТО | ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ: мыза, в подвалах которой когда-то томились в заточении крестьяне, а теперь производят красивую керамику

“Если в старину у владельцев мыз были рабы, то теперь рабами стали сами хозяева”, — смеется Райви Юкс, намекая на банковские кредиты, взятые для обустройства усадьбы и хозяйственных построек.

Главное здание мызного комплекса обустроено под жилой дом для семьи и друзей. А большая соседняя пристройка уже отдана под творчество — здесь в результате долгой и кропотливой работы на свет появляются восхитительные образцы эстонской керамики. “Муж делает заготовки, а я раскрашиваю”, — рассказывает хозяйка мызы Кристель Луйге, показывая красивые чашки, кувшины, тарелки. “Это полностью ручная работа! От начала до конца”, — добавляет она.

В бывшем амбаре находится магазин керамики и кафе, в других хозяйственных пристройках расположились мастерские. Кроме того, на территории мызы есть еще и винокурня, где из местных ягод хозяева изготавливают крепкие алкогольные напитки.