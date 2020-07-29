29.07.2020, 08:00

ФОТО | ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ: мыза, в подвалах которой когда-то томились в заточении крестьяне, а теперь производят красивую керамику


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Avatud talude päev Atla mõisas
Avatud talude päev Atla mõisasFoto: Lii Sammler

Одним из самых интересных объектов Рапламаа является мыза Атла, принадлежащая сегодня художникам Райви Юкс и Кристель Луйге, пишет Maaleht.

“Если в старину у владельцев мыз были рабы, то теперь рабами стали сами хозяева”, — смеется Райви Юкс, намекая на банковские кредиты, взятые для обустройства усадьбы и хозяйственных построек.

Главное здание мызного комплекса обустроено под жилой дом для семьи и друзей. А большая соседняя пристройка уже отдана под творчество — здесь в результате долгой и кропотливой работы на свет появляются восхитительные образцы эстонской керамики. “Муж делает заготовки, а я раскрашиваю”, — рассказывает хозяйка мызы Кристель Луйге, показывая красивые чашки, кувшины, тарелки. “Это полностью ручная работа! От начала до конца”, — добавляет она.

В бывшем амбаре находится магазин керамики и кафе, в других хозяйственных пристройках расположились мастерские. Кроме того, на территории мызы есть еще и винокурня, где из местных ягод хозяева изготавливают крепкие алкогольные напитки.

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Первое упоминание мызы Атла в Рапламаа относится еще к началу XV века. Но большую известность это место получило во время так называемой войны в Махтра. В XIX веке крестьяне мыз Атла и Махтра подняли мятеж, требуя принять новые законы о земле. Бунт был подавлен, все участники арестованы. До вынесения приговора взбунтовавшиеся крестьяне содержались в подвалах мызы Атла.


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