ФОТО | Из Таллинна в Курессааре теперь можно будет улететь на новом самолете авиакомпании NyxAir

Сегодня в 8 часов утра в аэропорту Курессааре приземлился самолет авиакомпании Nyxair. Вместе с пассажирами в столице острова Сааремаа прилетел и Дед Мороз.

На конкурсе, в котором было заявлено 5 участников, авиакомпания NyxAir предложила самую выгодную цену за один рейс - 5215 евро.

С августа этого года NyxAir совершает полеты по 2 внутренним маршрутам в Швеции: из аэропорта Стокгольм-Бромма в Мальмё и из Энгельхольма в Хельсингборг. Рейсы проходят по заказу авиакомпании Air Leap. На двух шведских маршрутах задействованы 50-местные самолеты Saab 2000.