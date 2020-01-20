ФОТО: Как эстонский поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни(4)
Как и в прочих странах бывшего Союза, в 1990-х и начале нулевых в Эстонии наблюдался глубокий спад промышленного производства. Из-за этого некоторые поселения, существовавшие за счет градообразующих предприятий (так называемые моногорода), пришли в упадок. Одно из таких мест, расположенное прямо на границе с Россией, превратилось в настоящий поселок-призрак. “Лента.ру” исследовала его с помощью пользователей Instagram.
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