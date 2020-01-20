ФОТО: Как эстонский поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни

Поселок Вийвиконна построили в середине 1930-х рядом с шахтой по добыче сланца. К 1960-му здесь жили почти две тысячи человек и работало несколько промышленных предприятий.

К концу 1960-х численность населения Вийвиконна превысила 2,2 тысячи человек, а через 40 лет упала до 300. К концу нулевых в поселке оставалось около 200 жителей, а в настоящее время их единицы. Некоторые приезжают сюда в летнее время — держат огороды. Но и таких мало.

Многоквартирные здания в Вийвиконна — сплошь руины. Когда развалилась промышленность, трудоспособным людям пришлось уехать, оставив жилье на растерзание вандалам и сталкерам. Их здесь много — поселок очень популярен среди любителей “заброшки” (заброшенных мест).

Они же, очевидно, украшают бывший промышленный центр вот такими апокалиптическими композициями — похоже на кадр из фильма ужасов.