ФОТО | Как это было: смотрите, в какие скрытые места Таллинна смогли попасть туристы на прошедших выходных

Самыми популярными объектами в этом году стали Горхолл и здание посольства Швеции. К удивлению организаторов, желающих попасть в Горхолл было так много, что места на экскурсии разбирались как горячие пирожки.

Самое первое мероприятие Open House, полностью посвященное архитектуре, прошло в Лондоне в 1992 году. С тех пор эту идею подхватили многие страны мира, в мероприятиях которых ежегодно принимают участие свыше 1.5 млн человек.

Первый раз Open House прошел в Таллинне в апреле 2019 года. По подсчетам организаторов, мероприятие посетили около 5000 человек. Тогда самым популярным объектом стала расположенная в квартале Ротерманни жилая квартира с террасой на крыше. За два дня экскурсий там побывали 537 человек. На втором месте по популярности были машинный цех завода Лютера и редакция издания "Äripäev" (357 посетителей), на третьем месте - новое здание Эстонской академии художеств (347 посетителей).