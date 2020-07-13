13.07.2020, 13:20

ФОТО | Как это было: смотрите, в какие скрытые места Таллинна смогли попасть туристы на прошедших выходных


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Open House Tallinna ekskursioonid
Open House Tallinna ekskursioonidFoto: Evert Palmets

На прошедших выходных в Таллинне состоялось масштабное мероприятие Open House Tallinn, во время которого все желающие смогли побывать в интересных столичных местах, обычно закрытых обычно туристов и местных жителей.

На прошедших выходных Таллинн предлагал уникальную возможность открыть для себя городские пространства эстонской столицы и познакомиться со здешней архитектурой и историей зданий. В рамках этого мероприятия для посетителей были открыты двери около 40 общественных зданий, жилых домов, строящихся объектов и любопытных офисных и производственных зданий. Бесплатно можно было посетить: Горхолл, посольство Швеции на улице Pikk 28, квартиру с террасой на крыше в квартале Ротерманни, необычную гостиницу Hektor Container Hotel, здание бывшего завода подводных лодок, Батарейную тюрьму и многие другие интересные объекты.

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"Все желающие могли на выходных посетить те объекты, куда обычно просто так не попасть. Экскурсии с ведущими эстонскими архитекторами прошли по Коплинским линиям, увлекательные туры по двум учебным зданиям Таллиннского университета проводила директор Балтийской школы кино и медиа", -- рассказывает одна из организаторов проекта Мария Кристиин Петерсон.

Самыми популярными объектами в этом году стали Горхолл и здание посольства Швеции. К удивлению организаторов, желающих попасть в Горхолл было так много, что места на экскурсии разбирались как горячие пирожки.

Самое первое мероприятие Open House, полностью посвященное архитектуре, прошло в Лондоне в 1992 году. С тех пор эту идею подхватили многие страны мира, в мероприятиях которых ежегодно принимают участие свыше 1.5 млн человек.

Первый раз Open House прошел в Таллинне в апреле 2019 года. По подсчетам организаторов, мероприятие посетили около 5000 человек. Тогда самым популярным объектом стала расположенная в квартале Ротерманни жилая квартира с террасой на крыше. За два дня экскурсий там побывали 537 человек. На втором месте по популярности были машинный цех завода Лютера и редакция издания "Äripäev" (357 посетителей), на третьем месте - новое здание Эстонской академии художеств (347 посетителей).

Следующий раз Open House пройдет уже в 2021 году. Следить за программой можно ЗДЕСЬ.

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