ФОТО | Как коронавирус превратил Венецию в город-призрак

Паника из-за распространения коронавируса в Европе привела к резкому сокращению туристических поездок в Италии. Особенно сильно от этого пострадала Венеция, пишет Forte.
Беды начались еще в ноябре прошлого года, когда Венеция столкнулась с мощнейшим за последние полвека наводнением. Из-за обрушившейся стихии тысячи туристов отменили свои путешествия в этот знаменитый город. А через пару месяцев началась паника из-за быстрого распространения коронавируса.
Глава союза отелей Венеции (Associazione Venezia Albergatori) Витторио Боначини отмечает, что только на прошлой неделе было отменено более половины гостиничных бронирований. После того, как 21 февраля в Италии выявили первый случай заражения коронавирусом, венецианские гостиницы были вынуждены аннулировать 70% бронирований, сделанных иностранными туристами.
По словам Витторио Боначини, начиная с ноября месяца туристический бизнес Венеции потерял около 800 миллионов евро. Ежегодный туристический оборот города составляет три миллиарда евро.
Прекрасную Венецию не узнать. Обычно круглый год здесь можно встретить толпы туристов, на улицах не протолкнуться, а в кафе и ресторанах свободное место приходится ждать довольно долго. Но сейчас Венеция больше похожа на город-призрак, где почти нет туристов. Все самые популярные места кажутся заброшенными и мистически пустынными.
Венеция, конечно, не самый подверженный коронавирусу регион в северной Италии. Например, на данный момент в Ломбардии закрыты на карантин 11 городов, а в Милане не работают детские сады и школы, правительственные учреждения и спортивные залы. Административный центр Ломбардии даже отменил главное событие начала года - Неделю дизайна.
Союз итальянских отельеров уже обратился к правительству с просьбой о снижении или освобождении их от налогов в это кризисное время. По их данным, к настоящему моменту в разных городах Италии отменено от 30 до 70 процентов всех бронирований.
К сожалению, Венеция отличается от других итальянских городов тем, что туризм, по сути, является ее единственным источником дохода. Это заставило местных активистов задуматься о том, как изменить эту зависимость в будущем.
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