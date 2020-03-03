ФОТО | Как коронавирус превратил Венецию в город-призрак

Беды начались еще в ноябре прошлого года, когда Венеция столкнулась с мощнейшим за последние полвека наводнением. Из-за обрушившейся стихии тысячи туристов отменили свои путешествия в этот знаменитый город. А через пару месяцев началась паника из-за быстрого распространения коронавируса.

Scanpix, AP By-line:Francisco Seco

Глава союза отелей Венеции (Associazione Venezia Albergatori) Витторио Боначини отмечает, что только на прошлой неделе было отменено более половины гостиничных бронирований. После того, как 21 февраля в Италии выявили первый случай заражения коронавирусом, венецианские гостиницы были вынуждены аннулировать 70% бронирований, сделанных иностранными туристами.

Scanpix, AP By-line:Francisco Seco

По словам Витторио Боначини, начиная с ноября месяца туристический бизнес Венеции потерял около 800 миллионов евро. Ежегодный туристический оборот города составляет три миллиарда евро.