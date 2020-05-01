01.05.2020, 11:00
ФОТО | Как небо и земля! По сравнению с прошлым годом Вальпургиева ночь в Хельсинки прошла невероятно тихо и спокойно
Вальпургиева ночь — популярное мероприятие как в Эстонии, так и в Финляндии. Но у наших северных соседей последний вечер апреля отмечается обычно с бóльшим размахом. Если в прошлом году в мероприятиях Вальпургиевой ночи в Хельсинки приняли участие тысячи человек, то в этом году из-за пандемии коронавируса на улицы вышли лишь единицы, пишет Kroonika.
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Кокорин с Мамаевым снова пойдут под суд
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Белорусский эпидемиолог рассказал, когда ждать пик КОВИД в стране