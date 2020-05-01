01.05.2020, 11:00

ФОТО | Как небо и земля! По сравнению с прошлым годом Вальпургиева ночь в Хельсинки прошла невероятно тихо и спокойно


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Volbriöö Helsingis
Volbriöö HelsingisFoto: mikkosaira69@gmail.com

Вальпургиева ночь — популярное мероприятие как в Эстонии, так и в Финляндии. Но у наших северных соседей последний вечер апреля отмечается обычно с бóльшим размахом. Если в прошлом году в мероприятиях Вальпургиевой ночи в Хельсинки приняли участие тысячи человек, то в этом году из-за пандемии коронавируса на улицы вышли лишь единицы, пишет Kroonika.

Давайте сравним по фотографиям, как прошла Вальпургиева ночь в этом году, а как в прошлом.

В этом году:

В прошлом году:

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