01.05.2020, 11:00
ФОТО | Как небо и земля! По сравнению с прошлым годом Вальпургиева ночь в Хельсинки прошла невероятно тихо и спокойно
Вальпургиева ночь — популярное мероприятие как в Эстонии, так и в Финляндии. Но у наших северных соседей последний вечер апреля отмечается обычно с бóльшим размахом. Если в прошлом году в мероприятиях Вальпургиевой ночи в Хельсинки приняли участие тысячи человек, то в этом году из-за пандемии коронавируса на улицы вышли лишь единицы, пишет Kroonika.
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