ФОТО | Как православные отметили Пасху в разных странах мира

Жители большинства стран Европы сейчас живут в условиях большого числа ограничений, введенных из-за стремительного распространения коронавируса SARS-CoV-2. Практически везде запрещены массовые мероприятия, в ряде стран на улице можно находиться лишь в группах по несколько человек, в отдельных государствах введен комендантский час. Как отпраздновать в таких условиях православную Пасху? Церковные и светские власти в странах Восточной и Юго-Восточной Европы по-разному решили этот вопрос.

Россия

В России глава Русской православной церкви патриарх Кирилл еще в конце марта призвал верующих соблюдать предписания властей, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, и не ходить в храмы. По данным РПЦ на 16 апреля, в Москве коронавирус выявлен у 24 священнослужителей, еще у 31 есть симптомы коронавируса, но диагноз не подтвержден.

