ФОТО | Как православные отметили Пасху в разных странах мира

Вчера, 19 апреля, православные христиане отпраздновали Пасху. Церкви и власти в ряде стран по-разному решили вопрос о том, как в этом году должно проходить празднование из-за пандемии коронавируса.
Жители большинства стран Европы сейчас живут в условиях большого числа ограничений, введенных из-за стремительного распространения коронавируса SARS-CoV-2. Практически везде запрещены массовые мероприятия, в ряде стран на улице можно находиться лишь в группах по несколько человек, в отдельных государствах введен комендантский час. Как отпраздновать в таких условиях православную Пасху? Церковные и светские власти в странах Восточной и Юго-Восточной Европы по-разному решили этот вопрос.
Россия
В России глава Русской православной церкви патриарх Кирилл еще в конце марта призвал верующих соблюдать предписания властей, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, и не ходить в храмы. По данным РПЦ на 16 апреля, в Москве коронавирус выявлен у 24 священнослужителей, еще у 31 есть симптомы коронавируса, но диагноз не подтвержден.
Однако на Пасху храмы РПЦ не были закрыты для прихожан в 43 из 85 регионов РФ, сообщило 16 апреля издание РБК со ссылкой на епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов. В остальных 42 регионах власти смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для верующих. Кроме того, местными властями введены карантинные меры различной степени жесткости, и в некоторых регионах жители вообще не имеют права выходить на улицу, кроме как за покупками в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.
Украина
На Украине полностью закрывать храмы на Пасху не стала ни одна из действующих церквей: УПЦ МП, ПЦУ и греко-католики, объединенные в УГКЦ. В некоторых пасхальная литургия прошла без прихожан, в других - с резко ограниченным числом верующих в зависимости от размера храма, в третьих прихожанам разрешили собраться у церквей с соблюдением дистанции в два метра.
Во Владимирском соборе в Киеве заявили, что выгонять прихожан из храма, если их число будет превышать разрешенное властями, никто не будет. При этом на Украине действует карантин, запрещающий, в числе прочего, собираться на улице группами в количестве более двух человек.
Беларусь
В Беларуси, где, в отличие от других стран, меры для борьбы с распространением коронавируса минимальны и носят в основном рекомендательный характер, для участия верующих в пасхальных богослужениях не было вообще никаких ограничений.
Президент Беларуси Александр Лукашенко еще 13 апреля заявил, что не будет запрещать белорусам на Пасху идти в церковь и сам туда пойдет. При этом митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху и молиться дома. "Бог вас услышит", - сказал он.
Грузия
В Грузии, несмотря на введенное на время пандемии правило - не собираться более 3 человек в одном месте, православная церковь смогла добиться того, чтобы власти не закрывали храмы на праздники. По словам пресс-секретаря премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани, в церквях, согласно совместному с патриархией решению, были выполнены все нормы безопасности, установленные Минздравом. В крупных храмах между людьми была соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба проходила без прихожан - только с участием духовных лиц и церковных служителей.
Болгария
Открытыми на Пасху были храмы и в Болгарии. Болгарская православная церковь договорилась с властями о том, чтобы проводить богослужения на улице перед зданиями храмов. Таким образом посетители могли соблюдать предписанную дистанцию в два метра. При этом некоторые епископы в Болгарии призвали верующих оставаться дома на пасхальных праздниках.
Балканские страны
В некоторых государствах храмы на Пасху были закрыты для прихожан. Одна из таких стран - Сербия. Президент Александар Вучич продлил комендантский час на прошедшие выходные дни. Жителям было запрещено покидать дома до 5 часов утра понедельника, 20 апреля. Свое решение Вучич принял вопреки призыву Синода Сербской православной церкви разрешить верующим покидать дома в воскресенье с 5 до 10 часов утра, чтобы посетить пасхальное богослужение. Однако правительство не вняло этой просьбе.
Как в Сербии, так и в соседних с ней Северной Македонии, Черногории и Греции пасхальные богослужения прошли без непосредственного участия паствы. В этих странах перевесило опасение, что в переполненных храмах коронавирус продолжит массово распространяться. В частности, в Белграде власти напомнили, что от заражения коронавирусом умер епископ Сербской православной церкви.
Румыния
В Румынии вход для прихожан в храмы на Пасху также был запрещен. Клирики и волонтеры в защитных масках и одноразовых перчатках по желанию верующих пронесли от дома к дому зажженные во время богослужения пасхальные свечи и раздали пастве освященные куличи. Полиция следила за соблюдением правил безопасности, об этом договорились правительство и патриархат румынской церкви.
Армения
В Армении православные христиане отметили Пасху 12 апреля. Армянская Апостольская Церковь ранее решила проводить литургию за закрытыми дверями без верующих в храме. В стране с 16 марта по 14 мая действует режим чрезвычайного положения. Вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период ЧП, ранее призвал граждан страны не посещать церкви в Пасху, предупредив, что "в любом случае полиция будет пресекать все скопления людей".
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